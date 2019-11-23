В «Зоне 52» замечена таинственная активность

Американский блогер сумел подобраться к секретному испытательному полигону «Тонопа» в штате Невада, также известному как «Зона 52», и заметил там неизвестный летательный аппарат.Секретный полигон «Тонопа» ВВС США расположен в 48 километрах к юго-востоку от одноимённого города в штате Невада и в 110 километрах на северо-восток от высохшего озера Грум-Лейк, на берегу которого находится знаменитая «Зона 51». Полигон был впервые открыт в 1957 году и использовался для испытаний разных видов оружия. С 1977 по 1988 годы на «Тонопе», известной также как «Зона 52», проходила учебная программа тренировочных воздушных боев с советскими самолётами, а с 1982 по 1989 годы здесь проводили секретные испытания истребителя F-117 Nighthawk. Полигон «Тонопа» используется американскими военными, как правило, для испытаний ядерного оружия, различных ракет и боеприпасов.Его территория закрыта для гражданского населения и тщательно охраняется. В последнее время территория полигона активно реконструируется, а в прошлом году очевидцам удалось заснять на территории «Зоны 52» тренировочные полёты истребителей F-117, которые официально давно списаны из ВВС США и законсервированы. Вероятно, с их помощью военные испытывают возможности перспективных истребителей шестого поколения, хотя некоторые эксперты уверяют, что на самом деле самолёты представляют собой прототипы автономных ударных летательных аппаратов будущего.