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Археологи в Варне нашли остатки византийских общественных бань

Археологи в Варне нашли остатки византийских общественных бань


В центре Варны найдены общественные бани эпохи поздней античности. Археологическую находку сделали местные археологи.
Как сообщил в интервью bTV научный руководитель раскопок доцент Валери Йотов, комплекс состоял из пяти бассейнов, а также двух комнат с отопительной системой. Предположительно, бани активно использовались и подвергались различным реконструкциям на протяжении двух веков в период существования греческой колонии Одессос, на территории которого располагается современная Варна.
По словам Йотова, постройка впечатлила археологов, в первую очередь, своей нетипичной масштабностью. Более того, в находящейся по соседству собственности предстоят раскопки дополнительных помещений, относящихся к данному комплексу.
В банях было также обнаружено большое количество древних монет и керамических сосудов.
23 ноябрь 2019 /
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