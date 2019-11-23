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Пришельцы уже посещали нашу планету?

Пришельцы уже посещали нашу планету?


Астрофизик Заза Османов из Свободного университета Тбилиси предположил, что внеземные цивилизации вполне могли уже прилетать к нам в гости.
«Если предположить, что инопланетяне исследуют космос, используя зонды наноразмеров, то вполне возможно, что их визит остался для нас незамеченным», — поделился мнением Османов.
Пришельцы уже посещали нашу планету?

Заза Османов. Фото: YouTube
Вероятность наличия других цивилизаций весьма высока. Ведь согласно парадоксу Ферми, во Вселенной есть множество звезд, вокруг которых вращаются похожие на нашу планеты.
Несмотря на это не меньше и вероятность того, что инопланетяне уже могли развить технологии так сильно, чтобы войти с нами в контакт. Однако этого не происходит.

Пришельцы уже посещали нашу планету?

Наблюдения с использованием радиотелескопов помогают исследовать парадокс Ферми. Фото: Wikipedia
Астрофизик предложил следующее решение данного вопроса: пришельцы уже знают о нашем существовании, просто не торопятся с нами взаимодействовать, лишь отправляя в безвоздушное пространство зонды микроскопических размеров.
Технологический прогресс позволил им добиться наноразмеров космических аппаратов, которые гораздо выгоднее запускать и проще заправлять топливом.
23 ноябрь 2019 /
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