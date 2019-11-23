Пришельцы уже посещали нашу планету?

Астрофизик Заза Османов из Свободного университета Тбилиси предположил, что внеземные цивилизации вполне могли уже прилетать к нам в гости.«Если предположить, что инопланетяне исследуют космос, используя зонды наноразмеров, то вполне возможно, что их визит остался для нас незамеченным», — поделился мнением Османов.Заза Османов. Фото: YouTubeВероятность наличия других цивилизаций весьма высока. Ведь согласно парадоксу Ферми, во Вселенной есть множество звезд, вокруг которых вращаются похожие на нашу планеты.Несмотря на это не меньше и вероятность того, что инопланетяне уже могли развить технологии так сильно, чтобы войти с нами в контакт. Однако этого не происходит.Наблюдения с использованием радиотелескопов помогают исследовать парадокс Ферми. Фото: WikipediaАстрофизик предложил следующее решение данного вопроса: пришельцы уже знают о нашем существовании, просто не торопятся с нами взаимодействовать, лишь отправляя в безвоздушное пространство зонды микроскопических размеров.Технологический прогресс позволил им добиться наноразмеров космических аппаратов, которые гораздо выгоднее запускать и проще заправлять топливом.