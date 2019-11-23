Как правильно выбрать хороший корм для собаки?

У владельцев собак часто возникает логичный вопрос: как выбрать корм для питомцев? Отзывы квалифицированных ветеринаров довольно противоречивы: все советуют бренды, с которыми работают клиники. Но все же субъективное мнение может помочь вам выбрать наиболее подходящий корм для любимых собак, щенков.

Ветеринары принимают во внимание индивидуальные особенности организма собаки. Некоторые животные нуждаются в продуктах с высокой концентрацией белка, другие - в диетических продуктах, которые содержат растительные вещества. Следует понять, какие категории продуктов питания вообще существуют и каковы их особенности.

В нашей стране зарегистрировано свыше ста различных кормов для собак с учётом породы, возраста и состояния организма. Да, этот огромный ассортимент https://www.zootovary.com/dog-home-c-22.htmlзаставляет теряться, если владелец выбирает еду впервые или заменяет старую. Тем не менее, вы должны принять во внимание несколько значимых критериев, которые включают следующие: