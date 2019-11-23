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Как правильно выбрать хороший корм для собаки?

У владельцев собак часто возникает логичный вопрос: как выбрать корм для питомцев? Отзывы квалифицированных ветеринаров довольно противоречивы: все советуют бренды, с которыми работают клиники. Но все же субъективное мнение может помочь вам выбрать наиболее подходящий корм для любимых собак, щенков.

Ветеринары принимают во внимание индивидуальные особенности организма собаки. Некоторые животные нуждаются в продуктах с высокой концентрацией белка, другие - в диетических продуктах, которые содержат растительные вещества. Следует понять, какие категории продуктов питания вообще существуют и каковы их особенности.

В нашей стране зарегистрировано свыше ста различных кормов для собак с учётом породы, возраста и состояния организма. Да, этот огромный ассортимент https://www.zootovary.com/dog-home-c-22.htmlзаставляет теряться, если владелец выбирает еду впервые или заменяет старую. Тем не менее, вы должны принять во внимание несколько значимых критериев, которые включают следующие:

  • Вкус корма должен понравиться питомцу. Вы можете оценить его отношение к предлагаемой пище, наблюдая за реакцией перед свежей миской, объёмом слюноотделения и общим настроением перед кормлением. Если питомец отказывается от пищи, лучше выбрать другой корм и марку.
  • У животного не должно быть проблем с ЖКТ. Дело в том, что многие продукты имеют очень острый состав, который может повредить раздражённую кишку или желудок с измененной микрофлорой. Поэтому, если имеются проблемы с пищеварением, то следует обращаться к мнению ветеринара, когда речь заходит о выборе пищи.
  • Какую пищу выбрать для животного с аллергией? Универсального правила не существует, но при выборе диеты следует принимать во внимание аллергию у собак. Здесь также стоит обращаться к ветеринарам за консультациями.
  • Следует вовремя проанализировать, сколько вы готовы потратить на еду для любимой собаки. Желательно вам нужно покупать комплексные или супер премиальные корма, но они действительно дорогостоящие. Если у вас нет средств на дорогую еду, но вы хотите обеспечить здоровое питание для своего питомца, - также обратитесь к специалистам.
  • Прежде чем покупать большой запас продуктов питания, следует подождать несколько недель. В течение этого времени необходимо следить за качеством кожи и шерсти питомца. Если заметны изменения в плохую сторону, то корм следует заменить.
23 ноябрь 2019 /
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