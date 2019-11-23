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Основные преимущества керамической плитки

Популярность коллекций керамической плитки в последние годы настолько высока, что даже отправляясь даже в небольшой магазин строительных материалов, вы можете встретить широкий спектр керамических коллекций от ведущих производителей. Разумеется, может быть сложно сделать выбор среди множества ярких и элегантных изделий. Если потенциальный покупатель может определить цвет самой керамики в зависимости от личных предпочтений, то для выбора качественных облицовочных материалов необходимы определённые знания. Для этого стоит проконсультироваться с профессионалами.

К основным преимуществам этих облицовочных материалов, например, от https://vkplitka.ru/, относятся следующие:

  • Высокий уровень прочности. Керамика - очень твёрдый материал, даже превышает по этим свойствам цемент и железобетон. Однако будьте осторожны, плитка будет долговечной, только если она правильно размещена.
  • Декоративные качества. Именно это преимущество обеспечивает её популярность. Керамические плитки создают действительно элегантный интерьер в ванной или на кухне; Кроме того, керамика не чувствительна к солнечному свету, не меняет свой цвет даже спустя длительный период времени.
  • Экологическая безопасность. Как известно, такая плитка изготовлена из натурального сырья, в связи с чем, она полностью безопасна для окружающих. Помимо того, она абсолютно нетоксична и не гипоаллергенна. Минимальное количество токсинов, которые могут быть включены в определённые виды керамики, полностью исключается в процессе приготовления.
  • Долговечность.Качественная керамика будет радовать владельцев долгие десятилетия. В то же время она не требует особого ухода.
  • Сопротивление огню. Плитка не является горючим материалом, поэтому вы можете использовать её для украшения камина или печи.
Благодаря такому её качеству, как гигиеничность, многие медицинские учреждения покрывают ею стены.

Не забывайте: если вы правильно выберете керамическую плитку, вы забудете ее ремонтировать на долгие годы, потому что качественное покрытие прослужит действительно долго, а несравненный и элегантный интерьер с ней всегда будет актуален.

23 ноябрь 2019 /
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