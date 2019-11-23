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Основные преимущества керамической плитки
Популярность коллекций керамической плитки в последние годы настолько высока, что даже отправляясь даже в небольшой магазин строительных материалов, вы можете встретить широкий спектр керамических коллекций от ведущих производителей. Разумеется, может быть сложно сделать выбор среди множества ярких и элегантных изделий. Если потенциальный покупатель может определить цвет самой керамики в зависимости от личных предпочтений, то для выбора качественных облицовочных материалов необходимы определённые знания. Для этого стоит проконсультироваться с профессионалами.
К основным преимуществам этих облицовочных материалов, например, от https://vkplitka.ru/, относятся следующие:
- Высокий уровень прочности. Керамика - очень твёрдый материал, даже превышает по этим свойствам цемент и железобетон. Однако будьте осторожны, плитка будет долговечной, только если она правильно размещена.
- Декоративные качества. Именно это преимущество обеспечивает её популярность. Керамические плитки создают действительно элегантный интерьер в ванной или на кухне; Кроме того, керамика не чувствительна к солнечному свету, не меняет свой цвет даже спустя длительный период времени.
- Экологическая безопасность. Как известно, такая плитка изготовлена из натурального сырья, в связи с чем, она полностью безопасна для окружающих. Помимо того, она абсолютно нетоксична и не гипоаллергенна. Минимальное количество токсинов, которые могут быть включены в определённые виды керамики, полностью исключается в процессе приготовления.
- Долговечность.Качественная керамика будет радовать владельцев долгие десятилетия. В то же время она не требует особого ухода.
- Сопротивление огню. Плитка не является горючим материалом, поэтому вы можете использовать её для украшения камина или печи.
Не забывайте: если вы правильно выберете керамическую плитку, вы забудете ее ремонтировать на долгие годы, потому что качественное покрытие прослужит действительно долго, а несравненный и элегантный интерьер с ней всегда будет актуален.
23 ноябрь 2019 /
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