Особенности внедрения WMS

Главной целью внедрения WMS является возможность увеличения оборота магазина товаров. Система WMS, ввиду хорошо продуманной функциональности и обширного спектра возможностей, которые практически соответствуют российской действительности, смога стать немало актуальной за последние годы. Она отлично подходит для автоматизации коммерческих процессов, особенно в розничной торговле.

Каждое нововведение для оптимизации деятельности склада должно быть выгодно, в основном, его владельцу. Присоединившись к системе WMS, некоторые поставщики считают, что её возможности ограничены, из-за интенсификации магазина, однако это не так уж далеко. Даже если мы примем во внимание специфику и направление розничного магазина, предлагаемое решение дает ряд очевидных и немало актуальных преимуществ, включающих следующие:

Высокая точность данных об остатках и движениях ценностей, предоставляемых WMS для управления складом. Это предоставит возможность обеспечить наиболее точный статистический учёт всех продуктов в магазине.

Автоматизация склада, которая экономит много времени и ресурсов для учёта и соответствующих расчётов.

Максимальная оптимизация складских ресурсов.

Практически отсутствие недочётов, при формировании логистического процесса.

Сокращение эксплуатационных расходов за счёт улучшения логистики на складе и сокращения времени эксплуатации спецоборудования. Данный подход снижает амортизацию, экономит топливо и электроэнергию.

Внедрение WMS на складе является стандартным вариантом, но список сфер применения этой системы довольно велик. К ним относятся следующие:

Оптовая и розничная торговля;

Объем логистических услуг аутсорсинга;

Компании-производители.

В более широком смысле, объективный потребитель WMS может быть представлен по-другому: те, для которых логистика имеет более глубокое значение, чем обычное хранилище. Решения WMS позволяют управлять необходимым коммерческим процессом в режиме онлайн, оптимизировать использование бизнес-ресурсов и повышать эффективность управления персоналом.