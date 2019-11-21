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Как формируются галактики во Вселенной: удивительная симуляция
С помощью мощного суперкомпьютера ученые смоделировали процесс образования галактик.
В случае обычной симуляции исследователям всегда приходилось выбирать между результатом с высокой детализацией или большим масштабом. Однако симуляция TNG50 вышла за привычные рамки: она не только показывает то, как через 13,8 миллиардов лет после Большого Взрыва могла сформироваться целая вселенная, но также позволяет выбрать из всего этого многообразия даже такие мелочи, как отдельные галактики, которые при этом смоделированы с невероятной тщательностью.
Пожалуй, вместо тысячи слов лучше посмотреть один-единственный ролик о том, как выглядит такая вот симуляция целой галактики:
TNG50 был совместным мероприятием ученых из Германии и США, которые опубликовали две статьи о моделировании в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society в начале ноября. Суперкомпьютер Hazel Hen в Штутгарте потратил больше года, чтобы завершить симуляцию, которая — подобно аналогичным проектам — в значительной степени работает в «обратном» направлении времени. Грубо говоря, она использует данные о том, как устроен космос в наши дни, чтобы предсказать обстоятельства, которые и привели к текущему порядку вещей.
Хотя возможность увидеть то, как формировались галактики в течение миллиардов лет, сама по себе удивительна, симуляция подарила нам не только визуальный эффект для известных данных. Она также преподнесла несколько новых идей, включая ранее неизвестные подробности процесса формирования дисковых галактик.
21 ноябрь 2019 /
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