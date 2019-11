Cамая быстрая звезда покидает Млечный Путь со скоростью 1.7 тысяч км/с

Солнце постоянно движется в пространстве. Его скорость равняется 720 тысячам км/ч, но это ерунда в сравнение с другими звездами. Недавно астрономы обнаружили звезду под названием S5-HVS1, которая движется со скоростью 6 миллионов км/ч. Эта звезда способна покинуть нашу галактику, а заодно получить звание самой быстрой звезды Млечного Пути. Дело в том, что некоторые звезды движутся очень быстро, поэтому их называют гиперскоростными. На сегодняшний день астрономам известно совсем немного подобных объектов. Тем не менее, исследователи определили понятие «гиперскорости» — обычно это скорость, которая превышает 500 км/с. Двигаясь так быстро, звезда способна избежать гравитационного притяжения нашей галактики и может покинуть Млечный Путь. Работа ученых опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Самая быстрая звезда в галактикеНе секрет, что все объекты в космосе находятся в постоянном движении. Какие-то звезды, галактики и иные тела движутся быстрее, а какие-то медленнее. Однако теперь астрономам известна самая быстрая звезда, по крайней мере в нашей галактике. Звезда S5-HVS1 движется со скоростью более 1700 км/с, что намного превосходит скорость ее предшественницы — белого карлика US708, которая движется со скоростью 1200 км/с. Но откуда берутся эти звезды и почему движутся настолько быстро?Наиболее распространенной является гипотеза о том, что когда двойная система звезд находится слишком близко к черной дыре, одна из них захватывается черной дырой, а другая выбрасывается с очень высокой скоростью. Эта гипотеза известна как механизм Хиллса. Напомним, что двойная система звезд — это распространенные космические объекты. Системы из двух звезд, которые гравитационно связаны друг с другом, вращаются по замкнутым орбитам вокруг общего центра масс.Двойная система звезд выглядит такОднако случай S5-HVS1 уникальный. Команда исследователей смогла проследить весь путь звезды и определить, какая черная дыра стала причиной расставания двух звезд и огромной скорости S5-HVS1. Оказывается, виновницей происходящего оказалась небезызвестная черная дыра Стрелец А* — сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути.Как сообщил изданию The Guardian ведущий автор исследования Сергей Копосов, это очень захватывающие открытие, так как ученые давно подозревали о том, что черные дыры могут выбрасывать звезды с очень высокими скоростями. Однако до сегодняшнего дня астрономы не ассоциировали выброс звезд черными дырами в центре галактик.Исследователи полагают, что сверхмассивная черная дыра Стрелец А* выбросила звезду около пяти миллионов лет назад. В это время на нашей планете предки человечества только учились ходить на двух ногах. Самая быстрая звезда Млечного Пути расположена в созвездии Журавля. Данное открытие помогает расширить наши знания о гиперскоростных звездах. Результаты других исследований свидетельствуют о том, что благодаря таким звездам исследователи смогут обнаружить неизвестные черные дыры в спиральных рукавах галактики. Дело в том, что многие из подобных “убегающих” звезд могут на самом деле оказаться гостями нашей скромной галактики.