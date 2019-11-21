Вспышка активности метеорного потока Альфа-Моноцеротиды (созвездие Единорога) может произойти в ночь на пятницу, условия для наблюдения метеоров будут лучше всего на юге России, сказал астроном Александр Якушечкин.Метеорный поток Альфа-Моноцеротиды, радиант которого находится в созвездии Единорога (на латинском — Monoceros), обычно малоактивен. В декабре действует еще один поток из этого же созвездия. Ноябрьский поток астрономы обозначают AMO, декабрьский — MON, сообщил астроном. Скорость метеоров потока около 65 километров в секунду. Родительское небесное тело, породившее этот поток, ученым до сих пор неизвестно, сказал он." (В пятницу — ред.) 22 ноября в 4.50 UTC (7.50 мск) возможно резкое повышение активности потока Альфа-Моноцеротиды до значения 400 ZHR (Зенитно-часовое число). Вспышка будет продолжаться всего около 30 минут. Но, в силу большой неопределенности исходных данных, лучше наблюдать заблаговременно, плюс-минус пять часов", — сказал Якушечкин, отметив, что предсказания вспышки основаны на исследованиях специалистов по метеорам Питера Дженискенса (Peter Jenniskens) и Эско Лийтинена (Esko Lyytinen).Резкое повышение активности потока было отмечено в 1925, 1935, 1985 и 1995 годах. Ученые полагают, что кратковременность активности потока связана со сгустками шлейфов метеорного роя кометы, имеющей большой период (до 500 лет) обращения вокруг Солнца. Вспышки активности продолжались всего около 20 минут, после чего она резко падала до нормы, сказал Якушечкин.Астроном советует провести наблюдения за потоком во вторую половину ночи 21-22 ноября. Радиант потока находится на границе созвездий Единорога и Малого Пса, недалеко от яркой звезды Процион — альфы Малого Пса. Для наблюдателей в России больше повезет жителям западной части станы, а чем южнее будут находиться наблюдатели, тем выше над горизонтом поднимется созвездие. С этой точки зрения больше всего повезет наблюдателям из Крыма и республик Северного Кавказа. Кроме того, наблюдателям не будет сильно мешать засветкой убывающая Луна.Ученые предсказывают активность потока в районе 500 ZHR (зенитное часовое число). Для южных широт высота подъема радианта потока будет в районе 35-45 градусов. Таким образом, считает астроном, даже в случае идеальных метеоусловий и полного отсутствия засветки неба мы смогли бы увидеть около 250 метеоров в час при такой интенсивности потока. В реальности можно будет наблюдать до двух метеоров в минуту, что также является хорошей активностью.