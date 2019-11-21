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Астрофизики зафиксировали рекордно мощные гамма-всплески

Астрофизики зафиксировали рекордно мощные гамма-всплески


Сразу две американские орбитальные обсерватории Swift и Fermi зарегистрировали два мощных гамма-всплеска, которые дошли до нас с окраин Вселенной. Результаты опубликованы в трех статьях в журнале Nature в среду, 20 ноября.

Ученые предполагают, что гамма-всплески возникают в последнее мгновение перед смертью крупных звезд. Когда они умирают, сила притяжения черной дыры, порождаемой ими, оказывается настолько высокой, что останки светил не разлетаются по окружающему пространству, а сливаются в один диск.



Его часть поглотит черная дыра, а остатки разгоняются до скорости света и вырываются мощным потоком заряженных частиц в виде пучков материи. В этот момент из погибающей звезды вырывается мощный поток энергии, которые Солнце и другие небольшие звезды вырабатывают всё свое существование.



Неизвестно, что разгоняет и закручивает материю в подобные пучки. Исследователи, наблюдая за самыми мощными гамма-вспышками, вычисляют точные расстояния до источников космических катаклизмов.



Как отмечает астрофизик из Немецкого синхротронного центра DESY Констанция Саталеска, наблюдения затрудняло то, что атмосфера Земли поглощает почти все следы гамма-излучения — они просто не доходили до телескопов. Поэтому наблюдения за подобными явлениями велись с орбитальных обсерваторий, а также российского прибора «Конус», который установлен на борту американского спутника Wind.



9 ноября телескоп NASА зафиксировал необычный сигнал. По данным специалистов, за 20 секунд высвободилось столько же энергии, сколько Солнце производит за 10 дней.

21 ноябрь 2019 /
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