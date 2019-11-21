Сибирский антициклон вызовет резкое похолодание в Европейской части России

Сибирский антициклон - в данный момент самый мощный на планете Земля с давлением в центре на уровне моря 1051 гПа или 790 мм.рт.сб. (норма давления 1013,25 гПа/760 мм.рт.сб.). На днях сместился на запад, тем самым вызвал сильное ночное радиационное охлаждение земной поверхности и резкое похолодание в Европейской части России и в Восточной Украине.В ближайшие дни очередная зона низкого давления с юго-запада Европы попытается пробить "антициклональный щит" и пройти дальше на северо-восток, а это значит, что вследствие сильных барометрических градиентов (изменения давления на единицу расстояния) на юге Европейской части России и на востоке Украине снова следует ожидать усиление ветра.*Давление для произвольной высоты Ph = P уровень моря - ( H/8,2м), где H - высота над уровне моря, 8,2 м - средняя высота, для которой давление меняется на 1 гПа ( барометрическая ступень). **Интересный факт: при давлении 1051 гПа температура кипения воды составит 101,1°С.