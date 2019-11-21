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"Колхицин"- лекарство от подагры

"Колхицин" является одним из самых популярных препаратов для лечения подагры. Препарат произведен на основе лекарственных трав, но наличие в составе лекарственного средства алкалоидов, может привести к отравлению. Данное обстоятельство возможно, если пациент превышает дозировку во время лечебного приема препарата.

Показания к применению Колхицина Лирка

Лечебное действие препарата проявляется выведением из организма человека мочевых кислот, которые вызывают изменения и болевой синдром в суставах.

Препарат применяется при подагре, воспалительных стоматологических процессах, при флебитах, склеродермии, средиземноморской лихорадке, так же это лекарственное средство подавляет рост кандиды, вызывающей молочницу и другие грибковые заболевания.

Лекарство является единственным средством, купирующим приступы средиземноморской лихорадки, и практически не заменимым лекарственным препаратом, способным в считанные минуты ликвидировать болевой синдром, возникающий при подагре.

Противопоказания к применению Колхицина Лирка

Применение противопоказано в следующих случаях:

  • беременность;
  • почечная недостаточность;
  • кормление грудью;
  • нарушение работы желудочно-кишечного тракта;
  • индивидуальная не переносимость препарата.

Где купить Колхицин Лирка?

Лекарство Колхицин купить можно только в интернет аптеках. Это объясняется тем, что на рынке фармацевтики лоббируют препараты не с высокой эффективностью действия, а с наиболее выгодной ценой, для компании-производителя лекарственных препаратов. Именно это, и послужило причиной отсутствия "Колхицина" на прилавках аптек, работающих в оффлайн.

А вот в интернет аптеках, Колхицин купить не представит ни малейшего труда. Большинство интернет аптека практикует доставку заказанного препарата прямо по адресу курьерской службой или отправлением через почту по Украине.

Цена препарата Колхицин Лирка

На таблетки Колхицин цена может быть различной, в разных интернет аптеках. Стоимость зависит от производителя, количества таблеток в упаковке и дозировки действующего вещества, и колеблется в пределах от 500-700 гривен.

В Украине на Колхицин цена немного завышена, из-за того, что поставки этого препарата производятся, в основном из-за рубежа. Данный препарат производится в Португалии, Великобритании и Румынии. Но благодаря нашим спецпоставкам, покупка препарата Колхицин Лирка теперь не составит труда.

21 ноябрь 2019 /
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