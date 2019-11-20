



На фото — длиннохвостая земляная ракша (Uratelornis chimaera). Эта птица относится к отряду ракшеобразных (Coraciiformes), однако неспециалист с трудом опознает в ней родственника привычных нам зимородков и щурок. Необычная внешность этой птицы связана с долгой эволюцией в условиях изоляции на острове Мадагаскар.

Кроме уникальных земляных ракш на Мадагаскаре живут и более привычные представители отряда ракшеобразных, включая щурок и зимородков. А африканский широкорот (Eurystomus glaucurus), широко распространенный в Африке, судя по всему, заселил остров совсем недавно, поскольку даже не успел сформировать отдельный вид (на фото — африканский широкорот мадагаскарского подвида Eurystomus glaucurus glaucurus). Возможно, предок земляных ракш выглядел похоже. Фото © Сергей Коленов, Центральное плато, Мадагаскар, 9 ноября 2016 года

Длиннохвостая земляная ракша вместе с четырьмя другими близкими видами образует семейство земляных ракш (Brachypteraciidae). Как и многие другие мадагаскарские птицы, все земляные ракши — эндемики острова. Представители семейства не встречаются даже на ближайших к Мадагаскару Коморских островах, куда расселился, например, один вид ванг — синяя расписная ванга (см. картинку дня Клюв ванги).

При том образе жизни, который ведет коротконогая земляная ракша, длинные ноги ей особо ни для чего не нужны. Фото © Сергей Коленов, национальный парк Андасибе (Andasibe-Mantadia National Park), Мадагаскар, 21 ноября 2016 года

Палеонтологические данные о происхождении земляных ракш скудны. По наиболее правдоподобной версии, предок семейства попал на Мадагаскар из Африки или Азии несколько десятков миллионов лет назад. Вероятно, эта птица напоминала современную сизоворонку (Coracias), однако ее потомки, переселившиеся в густые леса, а затем спустившиеся на землю, стали выглядеть совершенно иначе: у них появились длинные сильные ноги, а крылья, наоборот, уменьшились. Причина — в смене привычек. Вместо того чтобы охотиться с ветки дерева, как это делают остальные ракшеобразные, земляные ракши ловят добычу на земле.

Своеобразный «промежуточный этап» эволюции этого семейства демонстрирует коротконогая земляная ракша (Brachypteracias leptosomus) из тропических лесов на востоке острова, почти всю жизнь проводящая в кронах и на стволах деревьев. Из всего семейства у этого вида не только самые короткие лапы, но еще и самая скромная окраска, в которой сочетаются коричневые и белые элементы.

Вверху — синеголовая земляная ракша, в центре — рыжеголовая земляная ракша, внизу — чешуйчатая земляная ракша, ближайший ныне живущий родственник длиннохвостой ракши. Фото © Duby Shapiro с сайтов pinterest.ru, oiseaux-birds.com и oiseaux-birds.com

Еще три вида земляных ракш спустились на землю и приспособились добывать корм — различных беспозвоночных и мелких позвоночных — в подстилке влажных тропических лесов, некогда покрывавших весь восток Мадагаскара. Почти всю жизнь эти птицы проводят на земле и даже в случае опасности стараются убежать, а не улететь. Впрочем, способность к полету они не утратили.

В отличие от коротконогой земляной ракши все они ярко окрашены, что хорошо отражают их русские названия: у синеголовой земляной ракши (Atelornis pittoides) ярко-синие шапочка и бока головы, рыжеголовая (Atelornis crossleyi) — темно-рыжая с зелеными крыльями, а тело чешуйчатой (Geobiastes squamiger) покрывает сложный волнистый рисунок.

С точки зрения внешнего вида, строения тела и образа жизни три этих вида больше всего напоминают питт (Pittidae) — примитивных воробьинообразных из тропических лесов Африки, Южной Азии и Австралазии. Правда, ракши крупнее большинства питт (длина их тела составляет от 26 до 47 см), так что о полном конвергентном сходстве речи не идет.

Длиннохвостая земляная ракша, в отличие от своих ближайших родственников, населяет не влажные тропические леса, а узкую полосу сухого колючкового леса на юго-западном побережье Мадагаскара, к северу от города Тулиара.

Изначальный ареал длиннохвостой земляной ракши — небольшой участок колючкового леса (оранжевый), зажатый между реками Мангоки и Фихеренана (Fiherenana River) на юго-западе Мадагаскара. Его длина составляет всего 200 км, а ширина — 30–60 км. Многие его части превращены в сельхозугодья и уже непригодны для существования вида (то есть площадь ареала уже всего 3700 км2). Изображение с сайта ru.wikipedia.org

Это растительное сообщество, приспособленное к жаркому засушливому климату, выглядит необычно даже по мадагаскарским меркам. Его основу составляют баобабы (Adansonia), а также колючие деревья и кустарники из семейств дидиереевые (Didiereaceae), бурзеровые (Burseraceae), молочайные (Euphorbiaceae), сумаховые (Anacardiaceae) и бобовые (Fabaceae); 95% местной флоры, а также многие представители фауны являются эндемиками.

Родина длиннохвостой земляной ракши — мадагаскарские колючковые леса, распространенные на юго-западе острова. Эта уникальная экосистема сформирована деревьями и кустарниками, устойчивыми к жаркому засушливому климату. Например, местные баобабы на время сухого сезона сбрасывают листву. Фото © Сергей Коленов, Ифати (Ifaty), Мадагаскар, 18 ноября 2016 года

Жизнь в сухом разреженном лесу превратила длиннохвостую земляную ракшу в настоящую наземную птицу, напоминающую североамериканских кукушек-подорожников (Geococcyx). Длинные сильные ноги позволяют ей подолгу ходить и быстро бегать, а длинный хвост помогает маневрировать среди колючих кустарников. Крылья длиннохвостая земляная ракша использует только в крайних случаях.

Земляные ракши изменили многим привычкам предков, однако все они продолжают гнездиться в норах. Правда, роют они их не только в обрывистых склонах, но и непосредственно в земле. На фото — нора длиннохвостой земляной ракши, ее длина около метра. Фото © Сергей Коленов, Ифати, Мадагаскар, 18 ноября 2016 года

Внешний вид длиннохвостой земляной ракши настолько необычен, что британский зоолог Лайонел Уолтер Ротшильд, описавший этот вид в 1895 году, дал ему видовое латинское название chimaera. Более века спустя длиннохвостая земляная ракша всё так же восхищает натуралистов. Неудивительно, что эта птица — одна из самых желанных целей бёрдвотчеров, посещающих Мадагаскар.

Пестрая серо-коричневая окраска длиннохвостой земляной ракши в основном соответствует местному пейзажу, однако на маскировочном фоне хорошо выделяются ярко-голубые мазки на хвосте и крыльях. Фото © Сергей Коленов, Ифати, Мадагаскар, 18 ноября 2016 года

К сожалению, сегодня существованию земляных ракш угрожает деятельность человека. Жители Мадагаскара быстро уничтожают последние леса острова ради производства древесного угля и расширения сельхозугодий, причем от выжигания не защищены даже национальные парки. В результате из пяти видов земляных ракш четыре оказались в списках Международного союза охраны природы в статусе уязвимых и близких к угрожаемым видов. Еще один вид земляных ракш Brachypteracias langrandi исчез несколько тысячелетий назад — правда, неясно, стал ли он жертвой естественных изменений климата или колонизации Мадагаскара предками современных малагасийцев. Наименьшие опасения вызывает судьба синеголовой земляной ракши, которая всё еще многочисленна в сохранившихся лесах на востоке острова и даже может выживать в нарушенных местообитаниях.

Положение длиннохвостой земляной ракши самое трудное. Колючковые леса, в которых живет эта птица, уничтожаются быстрее других экосистем Мадагаскара. Хотя длиннохвостая земляная ракша способна адаптироваться даже к сильно деградировавшим местообитаниям, она не может полностью обойтись без леса и кустарников. Также ей угрожают охота и хищничество со стороны завезенных собак и крыс. Точная численность вида неизвестна, а приблизительные оценки колеблются от 9000 до 30 000 особей. Тем не менее очевидно, что популяция сокращается.

Поскольку длиннохвостая земляная ракша привлекает туристов, ее пытаются охранять, причем не только в государственных национальных парках, но и в некоторых частных заказниках, организованных местными общинами. К сожалению, основная часть мадагаскарцев в этом регионе продолжает заниматься примитивным сельским хозяйством, выжигая и расчищая всё новые участки колючкового леса. Это значит, что будущее длиннохвостых земляных ракш остается очень тревожным.

Фото © Сергей Коленов, Ифати (Ifaty), Мадагаскар, 18 ноября 2016 года.

Сергей Коленов