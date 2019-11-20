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Создана первая глобальная карта Титана
Ученые, используя данные, собранные аппаратом «Кассини», создали первую глобальную карту Титана — крупнейшего спутника Сатурна.
Титан является крупнейшим спутником Сатурна и при этом единственным известным место в Солнечной системе, не считая Земли, располагающим озерами, реками, океанами — правда, в отличие от водоемов на нашей планете, они полны не водой, а метаном и этаном (и на Титане также идут дожди). О наличии комплексной геологии на Титане ученые узнали благодаря данным аппарата «Кассини».
Теперь же исследователи составили первую глобальную карту поверхности Титана. Они использовали данные, собранные «Кассини» за более чем 120 пролетов, комбинируя информацию, полученную различными инструментами.
Первая глобальная геологическая карта Титана
В районе экватора, как можно заметить на карте, в основном располагаются дюны органического «снега», а среди них видны холмистые регионы — с более стабильными холмами и горами. В средних широтах находятся по большей части широкие плоские равнины; озера же и реки располагаются в основном на полюсах. Кроме того, отмечены кратеры: крупнейший из них — Менрва — заметен в восточном полушарии.
Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Nature Astronomy.
20 ноябрь 2019 /
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