В Китае произошла вспышка бубонной чумы





Совсем недавно мы писали, что в больницы китайского города Пекин обратились два человека и им был поставлен страшный и, казалось бы, невозможный в современном мире диагноз — бубонная чума. Власти страны уверяли, что людям не стоит опасаться распространения смертельно опасной болезни, однако на днях стало известно об еще одном зараженном человеке. Им стал 55-летний житель Китая, который уже проходит лечение в одной из местных больниц, а общавшиеся с ним люди найдены, изолированы и находятся под тщательным наблюдением врачей. Новыми подробности о чуме в Китае рассказало издание Reuters.

Ранее мы уже упоминали, что чума разделяется на три вида — бубонную, септическую и легочную. Самой распространенной из них является бубонная и именно эта разновидность поразила организм очередного жителя Китая. Известно, что эта болезнь передается от грызунов и блох, зараженных бактериями Yersinia pestis. Основным признаком заболевания является возникновение на теле человека так называемых бубонов, которые представляют собой опухшие лимфатические узлы.

Жители Китая заболевают бубонной чумой

Обратившийся в больницу мужчина, скорее всего, заразился чумой во время поедания плохо прожаренного мяса кролика. Дело в том, что кролики тоже относятся к группе грызунообразных, так как имеют с мышами и крысами общее происхождение. Следовательно, это животное тоже вполне может быть заражено бактериями Yersinia pestis, которые могут передаться ему от блох. Связан ли третий случай заболевания чумой в Китае с тремя предыдущими, врачи пока точно сказать не могут.



О родстве грызунов и кроликов рассказали образцы ДНК

Исследователи выяснили, что в последнее время пациент тесно контактировал с группой из 28 человек. Все они были найдены и изолированы, чтобы не допустить распространения инфекции. На данный момент они находятся под присмотром врачей и на момент написания статьи никаких симптомов заболевания у них обнаружено не было. Тем не менее это не значит, что опасности распространения заболевания нет — зараженными могут оказаться люди, с которыми контактировали два других заболевших чумой человека.

Причина возникновения чумы

Примечательно, что это далеко не первый случай вспышки чумы в Китае за последние 10 лет. В 2014 году китайским властям пришлось изолировать часть города Йумен из-за того, что там из-за бубонной чумы скончался 38-летний мужчина. Переносчиком болезни оказался зараженный сурок, которого житель города скормил своей собаке. После его смерти более 150 человек были закрыты на карантин и долгое время тоже находились под наблюдением врачей.

Скорее всего, новая вспышка бубонной чумы связана с увеличением количества грызунов. Популяция мышей, крыс и кроликов могла возрасти из-за продолжительных на территории Китая засух, вызванных климатическими изменениями.

На самом же деле сегодня количество смертей от бубонной чумы минимальное. Эта разновидность стала первой в своем роде, которая поддалась лечению вакцинами и сыворотками. Со временем чуму начали лечить при помощи антибиотиков и, если процесс лечения был начат вовремя, практически все зараженные люди рано или поздно вылечивались.