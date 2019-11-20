Известный энтомолог представил доказательства жизни на Марсе

На авторитетном научном сайте опубликовано исследование основанное на изучении фотографий присланных марсоходами. Вывод ошеломляющий - "На Марсе была и все еще есть жизнь". Поскольку ученые пытаются определить, есть ли жизнь на Марсе, исследование почетного профессора Университета Огайо Уильяма Ромозера показывает, что у нас уже есть доказательства, предоставленные фотографиями с различных марсоходов, сообщает phys.org.Доктор Ромозер, который специализируется на арбовирологии и общей/медицинской энтомологии, провел несколько лет, изучая фотографии с красной планеты, которые доступны в Интернете. Он обнаружил многочисленные примеры насекомоподобных форм, структурированных подобно пчелам, а также рептилиеподобных форм, как ископаемых, так и живых существ. Он представил свои выводы во вторник, 22 ноября. 19, на Национальном собрании энтомологического общества Америки в Сент-Луисе, штат Миссури .", - сказал Ромозер, отметив, что изображения, по-видимому, показывают как окаменелые, так и живые существа. "Существует очевидное разнообразие среди марсианской насекомоподобной фауны, которая проявляет многие черты, подобные земным насекомым, которые интерпретируются как продвинутые группы—например, наличие крыльев, сгибание крыльев, гибкое скольжение/полет и различные структурированные элементы ног."Ромозер сказал, что в то время как марсианские марсоходы, в частности марсоход Curiosity, искали индикаторы органической активности, есть ряд фотографий, которые четко изображаютформы. Многочисленные фотографии показывают изображения, на которых сегменты тела членистоногих вместе с ногами, антеннами и крыльями можно выбрать из окружающей области, и один из них даже, кажется, показывает одного из насекомых в крутом пике, прежде чем подтянуться непосредственно перед ударом о землю.Отдельные изображения тщательно изучались при варьировании фотографических параметров, таких как яркость, контрастность, насыщенность, инверсия и так далее. Содержимое не добавлялось и не удалялось. Критерии, используемые в исследовании Ромозера, включали: резкий отход от окружения, четкость формы, симметрию тела, сегментацию частей тела, повторяющуюся форму, скелетные остатки и наблюдение форм в непосредственной близости друг от друга. Особые позы, свидетельства движения, полета, видимого взаимодействия, предполагаемого относительными положениями, и блестящие глаза были приняты, чтобы быть совместимыми с присутствием живых форм.Предполагаемое ископаемое насекомое. анализ доктора Уильяма Ромозера"После того, как четкое изображение данной формы было идентифицировано и описано, это было полезно для облегчения распознавания других менее ясных, но тем не менее действительных изображений той же самой основной формы",-сказал Ромозер. "Экзоскелета и суставчатых придатков достаточно, чтобы установить личность членистоногого. Три области тела, одна пара антенн и шесть ног традиционно являются достаточными для установления идентификации как "насекомое" на Земле. Эти характеристики также должны быть действительны, чтобы идентифицировать организм на Марсе как насекомоподобный. На этих основаниях членистоногие, насекомоподобные формы можно увидеть на фотографиях марсохода."Отчетливое поведение полета было видно на многих изображениях, сказал Ромозер. Эти существа слабо напоминают шмелей или пчел-Плотников на Земле. Другие изображения показывают, что эти "пчелы" появляются, чтобы укрыться или гнездиться в пещерах. А на других изображено окаменелое существо, напоминающее змею.Ромозер, который был профессором энтомологии в Университете Огайо в течение 45 лет и одним из основателей его института тропических болезней, также провел почти 20 лет в качестве приглашенного исследователя трансмиссивных болезней в медицинском Научно-исследовательском институте инфекционных заболеваний армии США. В период с 1973 по 1998 годРомозер отметил, что интерпретации насекомых и рептилий, которые он описал, могут измениться в будущем по мере развития знаний о жизни на Марсе, но что сам объем доказательств является убедительным."Наличие высших метазоан организмов на Марсе подразумевает наличие питательных / энергетических источников и процессы, пищевые цепи и сети, и вода как элементы, функционирующие в жизнеспособной, хотя и экстремальной, экологической обстановке, достаточной для поддержания жизни", - сказал он. "Я наблюдал случаи, наводящие на мысль о стоячей воде или небольших водных потоках с очевидным меандром и с ожидаемым размытием небольших погруженных пород, более крупных всплывающих пород на границе атмосфера/вода, влажной береговой области и более сухой области за влажной областью. Вода на Марсе была зарегистрирована несколько раз, в том числе поверхностная вода, обнаруженная приборами на Viking, Pathfinder, Phoenix и Curiosity."Представленные здесь свидетельства существования жизни на Марсе дают прочную основу для многих дополнительных важных биологических, а также социальных и политических вопросов", - добавил он. Это также представляет собой солидное обоснование для дальнейшего изучения."