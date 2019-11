Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Конспирологи и сторонники различных теорий заговора нашли новый повод уличить Грету Тунберг в том, что она появилась на нашей Земле неспроста. Ее появление предсказывали даже в «Симпсонах», но теперь у конспирологов есть аргументы почище.Девочку до степени смешения похожую на Грету Тунберг нашли на фотографии 1898 года. Снимок сделан в Канаде. В «Твиттере» после публикации фотографии изрядно воодушевились.

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk

— Jack - J.S. Strange (@JackSamStrange) 18 ноября 2019 г."Итак, на фотографии Грета Тунберг, и это теперь моя любимая теория заговора о том, что она прибыла из прошлого, чтобы спасти всех нас."Нет, ну правда. Если почти никому не известную раньше девочку приглашают выступать в ООН, то что мешает ей прибыть из прошлого?