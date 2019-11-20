Физик Люсиль Турк из Университета Хельсинки в Финляндии представил моделирование звуков гудения магнитного поля Земли, которое защищает планету от излучения солнечного ветра. Об этом пишет ScienceAlert.В вакууме звук не может передаваться, поэтому в космосе стоит идеальная тишина. Однако если преобразовать электромагнитную активность магнитосферы — магнитного поля Земли — в звук, то окажется, что в районе Земли очень шумно.Ученые переводят магнитоакустические волны, которые возникают в результате взаимодействия плазмы солнечного ветра и магнитного поля, в звук для дальнейшего анализа этого явления.Новый музыкальный трек записан с помощью четырех спутников ESA, которые собирают данные о границе магнитосферы.Ранее инженеры НАСА показали, как работает защита Земли от магнитных выбросов на Солнце, энергия от которых движется со скоростью не менее 15 тыс. км/с.