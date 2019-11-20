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Моделирование звуков гудения магнитного поля Земли

Моделирование звуков гудения магнитного поля Земли


Физик Люсиль Турк из Университета Хельсинки в Финляндии представил моделирование звуков гудения магнитного поля Земли, которое защищает планету от излучения солнечного ветра. Об этом пишет ScienceAlert.
В вакууме звук не может передаваться, поэтому в космосе стоит идеальная тишина. Однако если преобразовать электромагнитную активность магнитосферы — магнитного поля Земли — в звук, то окажется, что в районе Земли очень шумно.
Ученые переводят магнитоакустические волны, которые возникают в результате взаимодействия плазмы солнечного ветра и магнитного поля, в звук для дальнейшего анализа этого явления.
Новый музыкальный трек записан с помощью четырех спутников ESA, которые собирают данные о границе магнитосферы.
Ранее инженеры НАСА показали, как работает защита Земли от магнитных выбросов на Солнце, энергия от которых движется со скоростью не менее 15 тыс. км/с.
20 ноябрь 2019 /
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