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40% территории США подвержены возникновению карстовых провалов
Карстовые провалы имеют место там, где подземная порода является водорастворимой, например, в карстовых, известняковых, карбонатных породах и соляных пластах.
Растворение этой земли создает каверны, которые разрушатся, когда подземные пространства станут слишком большими и больше не смогут поддерживать поверхность земли.
Как показано на этой карте от Геологической службы США , американские риски провалов являются самыми высокими во Флориде, Техасе, Алабаме, Миссури, Кентукки, Теннесси и Пенсильвании.
Как показано на приведенной выше карте, не только Флорида должна беспокоиться о внезапных обвалах и провалах . Более 20% континентальной части США построено на карсте, водорастворимой породе, и, таким образом, склонно к провалу.
20 ноябрь 2019 /
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