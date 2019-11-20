40% территории США подвержены возникновению карстовых провалов

Карстовые провалы имеют место там, где подземная порода является водорастворимой, например, в карстовых, известняковых, карбонатных породах и соляных пластах.Растворение этой земли создает каверны, которые разрушатся, когда подземные пространства станут слишком большими и больше не смогут поддерживать поверхность земли.Как показано на этой карте от Геологической службы США , американские риски провалов являются самыми высокими во Флориде, Техасе, Алабаме, Миссури, Кентукки, Теннесси и Пенсильвании.Как показано на приведенной выше карте, не только Флорида должна беспокоиться о внезапных обвалах и провалах . Более 20% континентальной части США построено на карсте, водорастворимой породе, и, таким образом, склонно к провалу.