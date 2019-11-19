Найдена одна из древнейших птиц современного типа

Окаменевшие кости птицы были найдены в Японии, в префектуре Фукуи, неподалеку от города Кацуяма. Она жила на Земле в первой половине мелового периода, примерно 120 миллионов лет назад.Птица, размером примерно с крупную ворону, была более-менее случайно найдена в карьере возле Кацуямы. Животное было названо Fukuipteryx prima. Это первая находка нижнемеловой птицы за пределами Китая. Сказать что-либо о ее образе жизни и питания сейчас явно нельзя.Самой примечательной частью находки является пигостиль — кость, расположенная у заднего конца позвоночника и образованная несколькими сросшимися позвонками. У современных птиц пигостиль служит для крепления перьев хвоста. У самых первых птиц — археоптериксов, живших в юрском периоде, его еще не было, хвост был устроен примерно так же, как и у рептилий.Скелет F. prima и реконструкция внешнего вида животноргоОстанки птиц с пигостилем, примерно того же возраста, 120 миллионов лет, находили и раньше. Из китайских отложений известны Yixianornis grabaui и четыре вида конфуциосорнисов (Confuciusornis). F. prima выделяется на их фоне местом находки, подтверждающим, что птичий хвост современного вида не является локальным «изобретением».Было бы очень интересно поглядеть на череп птицы и понять, был ли у нее клюв, как у современных птиц, или челюсти с зубами, как у археоптериксов, но эта часть скелета сохранилась очень плохо и делать какие-то выводы по ней явно нельзя.Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Nature Communication Biology.