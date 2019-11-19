Один на один с природой: истории выживания на необитаемых островах

В этом году отмечается трехсотлетие выхода легендарного романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Каким бы невероятным ни казался рассказ о приключении Робинзона, история знает не менее впечатляющие случаи реального выживания на необитаемых островах.Оказавшись в дикой природе по воле судьбы или по собственному желанию, эти люди ощутили на себе все тяготы первобытной жизни, научившись добывать огонь и пресную воду, охотиться, отличать полезные растения от ядовитых и строить жилища из подручных материалов. О двенадцати таких смельчаках, решивших проверить себя на прочность, проведя месяц на диком острове в Тихом океане, расскажет шоу «Остров с Беаром Гриллсом», которое выходит по воскресеньям в 11:55 по времени Москвы на Discovery Channel. В нашей подборке мы расскажем о них и других интересных случаях выживания на необитаемых островах.Александр Селькирк, 4 года и 4 месяцаСчитается, что прототипом Робинзона Крузо был шотландец Александр Селькирк. В 1703 году 27-летний Александр нанялся боцманом на корабль «Сэнк Пор», где благодаря ошибочной записи в корабельном журнале из Селькрейга превратился в Селькирка. Годом позже судно отправилось в экспедицию к берегам Южной Америки. За время путешествия шотландцу удалось своим вспыльчивым и скандальным характером вывести из себя всю команду судна. В ходе очередного конфликта, произошедшего неподалеку от острова Мас-а-Тьерра, Селькирк пожелал, чтобы его высадили на берег.Рисунок. Александр Селькирк / ©ВикипедияУставший от его выходок капитан тотчас же удовлетворил просьбу. Осознав всю серьезность ситуации, скандалист попытался взять свои слова обратно, но было уже поздно. Команда оставила его на необитаемом острове в Тихом океане, великодушно снабдив набором для выживания, который включал в себя ружье с запасом пороха и пуль, топор, нож, огниво, котелок, табак, сундук, приборы для навигации и несколько книг, в том числе Библию.Селькирку повезло, так как остров оказался не совсем диким – когда-то здесь жили испанские колонисты, оставившие после себя домашних коз, которые к появлению нового соседа уже одичали. Александр приручил их, получив постоянный источник мяса и молока. В целом его островной рацион был довольно разнообразным: помимо козлятины, в него входили дичь, моллюски, мясо тюленей и черепах, а также репа, капуста и ягоды. Опасность для Селькирка и его запасов представляли крысы, с которыми ему помогали расправляться кошки, также, вероятно, оставленные испанцами.Однако гораздо более серьезную угрозу для жизни отшельника представляли испанские корабли, иногда останавливающиеся у берегов острова, чтобы пополнить запасы питьевой воды. На тот момент Англия и Испания враждовали из-за испанского наследства, поэтому испанские флаги не сулили британскому моряку ничего хорошего. Так что при виде их Селькирк не пытался разжигать костры, чтобы подать о себе весть, а, напротив, убегал подальше и скрывался далеко в джунглях. За время пребывания на острове Александр построил себе две деревянных хижины и наблюдательный пост, откуда смотрел на горизонт. Одежду он шил из козьих шкур, что давалось ему легко, так как он был сыном сапожника и владел кожевенным ремеслом. Чтобы не разучиться говорить по-английски и слышать хотя бы какую-то речь, он часто читал вслух Библию.Спустя четыре с лишним года жизни дикарем Селькирку повезло: в 1709 году к острову приплыл английский корабль «Дьюк» под командованием Вудса Роджерса, который и подобрал страдальца. В родной город Ларго Селькирк смог вернуться только в 1711 году. По возвращении он начал повсеместно и с удовольствием рассказывать своих приключениях, благодаря чему стал местной знаменитостью. Однако к городской обстановке он так и не привык, поэтому поступил лейтенантом в королевский флот. Умер Александр Селькирк на борту судна «Веймут» в 1721 году, предположительно, от желтой лихорадки. Его похоронили у берегов Западной Африки, а остров Мас-а-Тьерра, которому Селькирк отдал более четырех лет жизни, в 1966 году переименовали в остров Робинзона Крузо.Остров с Беаром Гриллсом, 1 месяцСлучаи, когда люди оказываются на необитаемом острове в роли дикарей добровольно, не менее интересны, чем выживание поневоле. В реалити-шоу «Остров с Беаром Гриллсом» двенадцать человек, привыкших к благам цивилизации, на целый месяц отправятся на необитаемый остров в Тихом океане, чтобы проверить себя на прочность в экстремальных условиях. Перед высадкой на берег каждый из участников пройдет краткий инструктаж, чтобы изучить местную флору и фауну, и получит набор для выживания: мачете или нож, дневной запас воды, аптечку, канистру, свисток, налобный фонарик, а также средства от солнца и комаров. Многим жизнь на острове может казаться райским отпуском, но для участников проекта она станет серьезным испытанием выдержки. Под надзором опытного путешественника и специалиста по выживанию Беара Гриллса отчаянным смельчакам придется не только обустраивать свой быт в условиях диких джунглей, но и искать сто тысяч фунтов стерлингов, спрятанных на острове.Участники проекта “Остров с Беаром Гриллсом” / ©Discovery ChannelНовоиспеченные островитяне будут жить в джунглях в самый пик засушливого сезона: им придется выдерживать температуры до +35 градусов, постоянный солнцепек и высокую влажность, радуясь редким дождям. При этом опасность будет подстерегать их со всех сторон: остров окружен утесами и скалами, а в глубине покрыт густыми джунглями и мангровыми лесами, которые буквально кишат насекомыми и змеями. Чтобы не умереть от голода, участникам придется ловить рыбу, но даже рыбалка может оказаться рискованным мероприятием в условиях, где прибрежные воды полны крупных камней и опасных морских жителей.Среди участников шоу есть 20-летняя любительница фитнеса и 75-летняя бабушка шестерых внуков, а также медсестра, врач, фотограф, бизнесмен и представители других профессий, никто из которых до прибытия на остров не имел опыта выживания в дикой природе. Каждый из двенадцати героев шоу должен будет искать свертки с деньгами, спрятанные в разных частях острова. Находку можно оставить себе, подарить другому участнику или спрятать, однако выбывающие из шоу раньше окончания месяца обязаны отказаться и от найденных денег. Кому удастся выжить в экстремальных условиях и завладеть заветным призом в 100 000 фунтов, можно узнать из программы «Остров с Беаром Гриллсом», которая выходит по воскресеньям в 11:55 по московскому времени на Discovery Channel.Павел Вавилов, 34 дняКогда речь заходит о необитаемых островах, многие представляют себе тропики где-то в Тихом океане и пустынные пляжи, полные кокосовых пальм. Однако дикие острова есть и на Севере – на одном из них довелось пожить советскому кочегару Павлу Вавилову. Вавилов родился в 1909 году и в молодости работал матросом речных судов, а затем устроился кочегаром на корабли, плавающие по Северному морскому пути, где позже получил повышение до машиниста. Во время Великой Отечественной войны он начал служить на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков», который занимался доставкой людей и продовольствия на полярные станции Северной Земли.24 августа 1942 года пароход вышел в очередной рейс. На следующий день около острова Белуха «Александр Сибиряков» был замечен немецким крейсером «Адмирал Шеер». Завязался бой, и советское судно было потоплено. Некоторые моряки погибли при обстреле, а остальные пытались спастись на двух шлюпках, одну из которых немцы повредили при стрельбе. В ней и находился Павел Вавилов с товарищами, большинство из которых оказались затянутыми в воронку, образовавшуюся после затопления парохода. Вавилов схватился за деревянные обломки судна и благодаря этому остался на поверхности. Он смог забраться в пустую шлюпку, где переоделся в одежду убитого товарища и обнаружил несколько топоров, бочонок с пресной водой, два коробка спичек, упаковку галет и револьвер с запасом патронов. Из воды также удалось выловить мешок с меховой одеждой, мешок отрубей и спальник. Павел увидел неподалеку сушу и отправился туда.Павел Вавилов / ©ВикипедияТак он попал на необитаемый остров Белуха, а постройка, которую он заметил подплывая, оказалась заброшенным маяком. Вавилов лишь приблизительно понимал, где он находится, поэтому решил не испытывать удачу и отказался от мысли плыть к большой земле на шлюпке. Вместо этого он остался ждать подмоги на острове. Его единственными соседями были белые медведи. Есть и пить на острове было нечего – рельеф был каменистым, и растительности почти не было. Павел решил скрываться от медведей на маяке, а спальник и меховая одежда помогли спасаться от холодов, которые чувствовались уже в августе. Источником пресной воды стали лед со снегом: он топил лед и разводил в воде отруби, которые были единственным блюдом в его рационе.Ловить рыбу не получалось из-за сильного прибоя, охотиться было не на кого, собирать – почти нечего. На дрова пошли деревянные части постройки, но Павел их экономил, поэтому даже не мог развести сигнальный костер. В результате несколько кораблей прошли мимо, не заметив Вавилова. Через месяц одинокого человека на острове увидели люди с проплывающего рядом парохода, но пристать к берегу судно не смогло из-за волн. Экипаж передал информацию о выжившем, и вскоре за ним прислали гидросамолет. В течение четырех дней он не мог приземлиться и лишь сбрасывал Павлу мешки с едой и табаком. Затем самолет наконец сел на воду и подобрал Павла. После спасения Вавилов не оставил любимое дело и продолжил работать на пароходах и ледоходах Арктического флота.Маргерит де Ля Рок де Роберваль, 2 годаМаргерит была француженкой дворянских кровей, а ее брату Жану-Франсуа де Ля Року де Робервалю покровительствовал сам король Франциск I. В 1541 году Жан-Франсуа стал губернатором Новой Франции (территория современной Канады) и годом позже отправился в Новый Свет на корабле, взяв с собой и сестру. Во время плавания у юной Маргерит завязался роман с одним из членов экипажа. Возмущенный неподобающим поведением сестры, Роберваль высадил Маргерит у Острова Демонов, который сегодня известен как остров Харрингтон и входит в состав канадской провинции Квебек. Столь жестокое решение, видимо, было продиктовано пуританской моралью, но есть предположения, что погрязшему в долгах Робервалю было попросту выгодно избавиться от сестры, чтобы унаследовать ее землю. Вместе с Маргерит с корабля изгнали также ее любовника и служанку.Рисунок. Маргерит де Ля Рок де Роберваль / ©ВикипедияМаргерит забеременела и на острове у нее родился ребенок, который вскоре умер. Через какое-то время не стало служанки, а затем и молодого человека. Маргерит пришлось научиться стрелять и охотиться на диких животных, чтобы обеспечить себе пропитание. В 1544 году девушку случайно обнаружили проплывающие мимо баскские китобои и помогли вернуться на большую землю. Приплыв во Францию, она получила известность и была удостоена аудиенции королевы Маргариты Наваррской, которая и записала ее историю. Сама Маргерит поселилась в Нортроне на юго-западе Франции и стала учительницей. Сведений о каких-либо обвинениях или действиях в адрес брата, который к возвращению Маргерит все еще жил и здравствовал, не сохранилось.Ада Блэкджек, 2 годаАда Делитук, представительница одного из коренных народов Северной Америки, инуитов, родилась в небольшом поселении Спрус-крик в 1898 году. После смерти отца ее отправили в город Ном на Аляске, где в миссионерской школе она училась писать, читать, готовить еду и шить. В 16 лет Ада вышла замуж и взяла фамилию Блэкджек. Двое из трех детей пары умерли в младенчестве, через несколько лет скончался и супруг Ады.Чтобы прокормить заболевшего туберкулезом сына Беннетта, 23-летняя Ада устроилась работать швеей, но денег все равно не хватало, в результате мальчика пришлось отдать в приют, но мать пообещала, что обязательно за ним вернется. Вскоре после этого Аде предложили на два года отправиться в арктическую экспедицию на остров Врангеля, для которой требовалась англоговорящая швея. Узнав, что она будет получать по 50 долларов в месяц, Ада поняла, что скопленные за время экспедиции деньги помогут ей забрать сына из приюта, и согласилась.В путешествие отправились четверо полярников: Лорн Найт, Фред Маурер, Аллан Кроуфорд и Мильтон Галле – их и предстояло сопровождать Аде. Члены команды взяли с собой охотничье снаряжение и запасы еды, которых должно было хватить на полгода – дальше они планировали добывать еду самостоятельно. 14 сентября 1921 года все пятеро высадились на берегу заснеженного, покрытого горами острова. Местность была полна медведей, которых Ада очень боялась, но после охоты делала из их шкур одежду.Ада Блэкджек / © oceanwide-expeditions.comЛетом команда ждала корабль с припасами и письмами, но он так и не пришел, не сумев пробраться через льды. Запас древесины был исчерпан на несколько миль вокруг, а охота шла плохо. А тут еще и Лорн Найт тяжело заболел, симптомы напоминали цингу. В итоге, в январе 1923 года Кроуфорд, Маурер и Галле отправились на материк за помощью и едой. Их корабль так и не вернулся, а их самих больше никто никогда не видел. Аде теперь приходилось в одиночку ухаживать на больным Найтом, учиться ставить ловушки для животных, стрелять, таскать дрова и выделывать шкуры. В июне девушка обнаружила гнездовье чаек и стала кормить уже неспособного самостоятельно есть Найта сырыми яйцами. Вскоре Лорн умер, и Ада осталась абсолютно одна. Она ловила в капканы песцов, подстреливала птиц, вела дневник и делала фотографии. На всякий случай девушка даже написала завещание, в котором пожелала, чтобы ее жалованье за работу в экспедиции было разделено между мамой и сестрой, ее она попросила позаботиться о сыне.19 августа 1923 года у берегов острова появился корабль «Дональдсон» со спасательной экспедицией. Команда доставила Аду на родину. Ее одолевали журналисты и фотографы, чтобы услышать историю женщины-робинзона, но Аду не интересовала слава — она заботилась лишь о том, чтобы поскорее увидеть сына. Денег, полученных за экспедицию и вырученных с продажи привезенных с острова песцовых шкур, хватило, чтобы оплатить его лечение. Впоследствии жизнестойкая женщина снова вышла замуж и родила еще одного сына, которого назвали Билли.Педро Луис Серрано, 7-8 летПедро Луис Серрано был испанским мореплавателем, который, по самой распространенной версии, стал единственным выжившим в кораблекрушении в Карибском море неподалеку от Никарагуа то ли в 1520-х, то ли в 1540-х годах. Доплыв до ближайшей суши, Педро оказался на небольшом необитаемом острове, который представлял собой песчаную полосу длиной восемь километров. Земля была абсолютно пустынной, на острове не было даже пресной воды, а единственными обитателями были морские черепахи. Они и помогли матросу не умереть с голода: он питался высушенным на солнце черепашьим мясом, а из панцирей сделал чаши для сбора дождевой воды.Остров Серрана Банк, где проживал Педро Луис Серрано / ©ВикипедияНа острове не было даже камней, поэтому Серрано приходилось искать их, ныряя в море, чтобы трением добыть огонь. За неимением древесины испанец собирал выброшенные на берег водоросли, сушил их и разводил костер. Иногда вдалеке виднелись корабли, но они проходили мимо, не замечая одинокого островитянина. Так Педро прожил три года. Но однажды недалеко от острова потерпело кораблекрушение судно и единственный выживший моряк подплыл к берегу – у Педро появился товарищ по несчастью. Компаньоны прожили на острове еще четыре года, пока их не спас экипаж подошедшего к острову корабля.Даниэль Фосс, 6 летЕще одним известным долгожителем необитаемого острова был американец Даниэль Фосс. В 1809 году судно «Негоциатор» охотилось на тюленей в северных морях и налетело на айсберг. Члены экипажа несколько недель дрейфовали в море на шлюпке, пока в живых не остался лишь один. Им был моряк Дэниэль Фосс, который сумел добраться до ближайшего берега. К ужасу выжившего, остров оказался огромной каменной глыбой длиной 800 и шириной 400 метров. Потратив несколько часов на поиски еды и воды, Фосс понял, что нет ни того, ни другого. Он собрал немного скалистых водорослей и соорудил из них место для сна. Очистив от грязи углубления в скалах, Даниэль стал пить собиравшуюся в них дождевую воду. В течение нескольких дней он ничего не ел, пока, наконец, на остров не приплыли тюлени. Из инвентаря у матроса с собой было только весло и нож, которые он и использовал для охоты на животных. За один раз Фосс убил несколько десятков тюленей, чтобы обеспечить себя мясом на долгое время.Понимая, что после продолжительного вынужденного голодания желудок не выдержит большой нагрузки, он съел лишь немного мяса, разложив остальные куски на камнях для сушки. Он также надрезал тюленям горло и пил их кровь. Слегка обжившись и набравшись сил, Даниэль решил заняться строительством жилища, для чего нашел место в самой высокой части острова, до которого не могли достать волны во время шторма. На строительство маленькой каменной хижины ушел месяц. На второй год островной жизни Фосс взялся за укрепление своего жилища: он возвел вокруг хижины высокие и толстые стены, которые полностью защищали ее от сильного ветра и брызг. Затем он выстроил высокую колонну, забираясь на которую, мог обозревать горизонт в поисках проходящих мимо кораблей. Однажды поднялся сильнейший шторм, а наутро Фосс обнаружил на берегу много летучей рыбы и большого мертвого кита. Кит был ранен гарпуном, что вселило в Даниэля надежду: это означало, что мимо могут проходить китобойные суда.Рисунок. Даниэль Фосс / ©pinterest.ruМясо кита обеспечило его запасами на несколько месяцев вперед, поэтому большую часть свободного времени Фосс теперь занимался тем, что фиксировал свои воспоминания. Вырезая крошечные буквы на весле, он записывал самые интересные моменты пребывания на острове, а также наносил засечки, чтобы не потерять счет времени. Он даже сделал для весла специальный чехол из тюленьей кожи. Когда Фосс не пользовался своим драгоценным веслом, то ставил его на вершину сооруженной им колонны и прикреплял к нему подобие флага, сделанного из одежды, в надежде быть замеченным проплывающими кораблями.После шести лет жизни на скалистом острове Фосса наконец, заметили с проплывавшего мимо корабля. Но, увы, тот не мог подплыть к берегу, чтобы спасти мужчину — капитан боялся, что судно сядет на мель. Тогда моряки пустили лодку к другой части острова, но и она никак не могла пристать к каменистому берегу. Поэтому Фосс, рискуя жизнью, бросился в море и поплыл к ней сам. А когда доплыл — моряки увидели человека с бородой до земли, обернутого в шкуры и сжимавшего в руках весло. Капитан корабля признался, что заметил Фосса только благодаря флагу на вершине каменной колонны. Члены экипажа направлялись в Нью-Йорк и забрали Даниэля с собой.