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Солнечные панели - даруют независимость

Поскольку стоимость возобновляемых источников энергии продолжает падать из года в год, всё больше современных домовладельцев переходят к ним. Одним из наиболее доступных и распространённых из них является солнечная энергия - для её получения используют специальные батареи. В Украине их можно заказать, например, на https://prel.prom.ua/g1317082-sonyachni-batareyi-obladnannya.

Стоит перечислить следующие причины для установки домашних солнечных панелей:

  1. Обеспечивает чистую, возобновляемую энергию на 100% чистый. Это снижает зависимость от нефти, угля и природного газа для производства электроэнергии. Названные ископаемые виды топлива производят вредные выбросы, которые влияют на качество воздуха, воды и почвы и отвечают за глобальное потепление. По оценкам специалистам, Земля потеряет больше видов растений и животных, чем за предыдущие 65 миллионов лет вместе взятых. Это впечатляющая статистика, которая в значительной степени обусловлена воздействием газов от ископаемого топлива. В отличие от них, солнечная энергия не производит загрязнения. Она предлагает неограниченный источник, который не разрушает ландшафт и не наносит вреда озоновому слою. Солнечные электростанции представляют собой инвестиции в будущее планеты, сохраняя не возобновляемые источники энергии и защищая окружающую среду.
  2. Вы можете сэкономить на текущем счёте за коммунальные услуги. Если вы столкнулись с растущими расходами на электроэнергию в доме, то солнечные панели могут снизить ваши затраты. Электроэнергия может даже накапливаться в облачные дни, так как солнце излучает энергию через ясное и облачное небо. Батареи предоставляют круглогодичную эффективность и экономию даже в холодную погоду. В зависимости от их размера, эффективности и ориентации относительно солнца, некоторые солнечные панели фактически вырабатывают больше электроэнергии, чем потребляет ваш дом. Это может уменьшить ваш ежемесячный счёт за электричество даже до нуля.
  3. Кроме того, приобретенные солнечные панели могут повысить стоимость вашего дома, при продаже в будущем. Например, в западных странах наценка может доходить до 40%.
19 ноябрь 2019 /
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