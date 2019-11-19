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Солнечные панели - даруют независимость
Поскольку стоимость возобновляемых источников энергии продолжает падать из года в год, всё больше современных домовладельцев переходят к ним. Одним из наиболее доступных и распространённых из них является солнечная энергия - для её получения используют специальные батареи. В Украине их можно заказать, например, на https://prel.prom.ua/g1317082-sonyachni-batareyi-obladnannya.
Стоит перечислить следующие причины для установки домашних солнечных панелей:
- Обеспечивает чистую, возобновляемую энергию на 100% чистый. Это снижает зависимость от нефти, угля и природного газа для производства электроэнергии. Названные ископаемые виды топлива производят вредные выбросы, которые влияют на качество воздуха, воды и почвы и отвечают за глобальное потепление. По оценкам специалистам, Земля потеряет больше видов растений и животных, чем за предыдущие 65 миллионов лет вместе взятых. Это впечатляющая статистика, которая в значительной степени обусловлена воздействием газов от ископаемого топлива. В отличие от них, солнечная энергия не производит загрязнения. Она предлагает неограниченный источник, который не разрушает ландшафт и не наносит вреда озоновому слою. Солнечные электростанции представляют собой инвестиции в будущее планеты, сохраняя не возобновляемые источники энергии и защищая окружающую среду.
- Вы можете сэкономить на текущем счёте за коммунальные услуги. Если вы столкнулись с растущими расходами на электроэнергию в доме, то солнечные панели могут снизить ваши затраты. Электроэнергия может даже накапливаться в облачные дни, так как солнце излучает энергию через ясное и облачное небо. Батареи предоставляют круглогодичную эффективность и экономию даже в холодную погоду. В зависимости от их размера, эффективности и ориентации относительно солнца, некоторые солнечные панели фактически вырабатывают больше электроэнергии, чем потребляет ваш дом. Это может уменьшить ваш ежемесячный счёт за электричество даже до нуля.
- Кроме того, приобретенные солнечные панели могут повысить стоимость вашего дома, при продаже в будущем. Например, в западных странах наценка может доходить до 40%.
19 ноябрь 2019 /
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