Российские топ-менеджеры собрали миллион евро для помощи Венеции

Посольство Италии в Москве всего за сутки собрало миллион евро на восстановление Венеции после наводнения. Этому помог художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев: он привлек средства российских топ-менеджеров. Пока Венеция приходит в себя, непогода смещается в другие районы страны. Разливы рек, оползни, торнадо и даже снег — так шутит итальянская природа.Такой пейзаж меньше всего ассоциируется с солнечной Италией из путеводителей. Над заснеженным городком Больцано раздается оповещение спасателей: оставайтесь дома, закройте окна и двери. В соседнем Мартелло все куда серьезнее: через город со страшным звуком движется оползень. Там же неподалеку, в долине Пустерия, сошел с рельсов поезд. Причина та же: оползень. Состав просто снесло потоком грязи.Южнее, в Тоскане, пронесся торнадо. Он вырвал с корнем вековые сосны в провинции Гроссето. Смотрители заповедника оценивают потери в тысячу деревьев. В Тоскане и Эмилии-Романье объявлен высший — красный — уровень погодной опасности. В нескольких городах, в том числе в Пизе, закрыты школы. Местные власти собираются потребовать от правительства ввести режим ЧП на национальном уровне, чтобы получить финансирование для ликвидации последствий урагана и разлива рек. Из опасных мест эвакуированы сотни человек. В пострадавших районах осталось два вида транспорта: лодка и вертолет.Река Арно поднялась уже почти на 5 метров. До критического уровня остается несколько десятков сантиметров — и Флоренция рискует повторить судьбу Венеции, затопленной на прошлой неделе. Пока власти рассчитывают, что этого не произойдет. Однако призывают туристов и жителей держаться подальше от набережных.В самой Венеции жизнь берет свое. Туристы гуляют. Главное в такую погоду — правильные сапоги и умение держать равновесие. В городе заработали школы и музеи, восстановлено движение водного транспорта. Продавцы антикварных книг помещают свой товар в гондолы и ванные.На прошлой неделе уровень воды в Венеции поднялся до 187 сантиметров, затопив 80 процентов территории города. Власти подсчитывают убытки, которые, по первым оценкам, могут достичь миллиарда евро."Ученые должны постоянно изучать проблему изменения климата. Венеция — это передовая, а все мы — в окопах. Мы — траншея всего мира. Подумайте о наших маленьких островах, которые рискуют полностью уйти под воду. Нужно срочно изучать Венецию, изучать свойства морской воды и то, как мы можем использовать силу моря для создания альтернативной энергии", — отмечает мэр Венеции Луиджи Бруньяро.Изучать Венецию продолжают российские туристы: их непогодой не испугать. В Альянсе турагентств сообщают, что отказов от запланированных туров нет: для наших соотечественников потоп — интересное приключение.По прогнозам, в ближайшие дни "высокая вода" уйдет: максимальный уровень будет достигать метра с небольшим. По венецианским меркам это — капля в море.