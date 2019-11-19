Более 126 миллионов американцев живут в прибрежных районах, которым угрожает повышение уровня моря

Когда Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала новое исследование - уровень моря поднимется на 52-98 сантиметров до конца текущего столетия при нынешних темпах выбросов. Даже если правительства будут “добиваться резкого сокращения выбросов”, по прогнозам экспертов, уровень моря все равно поднимется на 54 сантиметра.

Однако с момента публикации доклада все большее число исследований свидетельствует о том, что эти оценки были слишком консервативными. Исходя из растущей нестабильности , которая наблюдается во всех районах Западной Антарктики и Гренландии, в одном исследовании был сделан вывод о том, что последствия изменения климата могут привести к тому, что к концу столетия уровень Мирового океана в среднем повысится более чем на два метра.

"Для 2100 года вклад ледяного щита очень вероятен в диапазоне 7-178 сантиметров, но как только вы добавляете ледники и ледяные шапки за пределами ледяных щитов и теплового расширения морей, вы опрокидываетесь на два метра”, - сказал ведущий автор исследования профессор Джонатан Бамбер из университета Бристоля .

“Если рассматривать это в перспективе, то сирийский кризис беженцев привел к тому, что в Европу прибывает около миллиона беженцев. Это примерно в 200 раз меньше, чем число людей, которые были бы перемещены в результате повышения уровня моря на 2 м.”

Тепловое расширение, или вспучивание морской воды при нагревании, является вторым по величине фактором, способствующим повышению уровня моря. Это явление происходит по мере того, как океан поглощает атмосферное тепло, связанное с выбросами парниковых газов. С учетом этого уровень моря будет продолжать расти ускоренными темпами.

По данным NOAA , восемь из 10 крупнейших городов мира находятся вблизи береговой линии. В Соединенных Штатах почти 40 процентов населения расположено в густонаселенных прибрежных районах, где уровень моря играет важную роль в наводнениях и эрозии береговой линии. Поскольку подъем уровня моря распределяется неравномерно, в некоторых районах воздействие уже стало более интенсивным по сравнению с другими.

Исследование, проведенное в 2018 году океанографическим Институтом Вудс-Хоул (ВОЗ), показало, какие регионы вдоль восточного побережья Соединенных Штатов пострадали больше всего. С начала 20-го века, Нью-Йорк и Майами испытали около одного фута подъема уровня моря. В то же самое время прибрежные общины на внешних берегах Северной Каролины и в районе Чесапикского залива штата Вирджиния столкнулись с повышением уровня моря на полтора фута.

Объединив результаты измерений уровня моря и спутниковые данные GPS со сложными геофизическими моделями, исследователи ВОЗ установили, что основной причиной изменения уровня моря на восточном побережье является явление, известное как постледниковый отскок. Участки суши, которые были придавлены ледяными щитами тысячи лет назад, смогли отскочить, когда лед исчез, в результате чего окружающая Земля погрузилась в эффект "видеть-видеть". Но самый большой фактор в игре, приток воды от тающих ледяных щитов и ледников, делает его проблемой для проектирования будущих уровней моря на атлантическом побережье.

"Постледниковый отскок, безусловно, является наиболее важным процессом, вызывающим пространственные различия в повышении уровня моря на восточном побережье США за последнее столетие. И поскольку этот процесс продолжается на протяжении тысячелетий, мы уверенно прогнозируем его влияние на века в будущем”, - пояснил ведущий автор исследования Крис Пьекух. “Но что касается части головоломки массового перераспределения, мы менее уверены в том, как это будет развиваться в будущем, что значительно затрудняет прогнозирование повышения уровня моря и его воздействия на прибрежные сообщества.”

Эксперты установили, что замедление Гольфстрима, колебания основных погодных условий в Северной Атлантике и последствия климатических циклов Эль-Ниньо также оставляют города на восточном побережье особенно уязвимыми. Непредсказуемый характер подъема уровня морской воды привел к росту опасений по поводу наводнений, которые стали гораздо более частыми в Средней Атлантике от Северной Каролины до Нью-Джерси.

"Изменение климата-это потепление температуры моря и повышение уровня моря повсюду, но люди в таких местах, как Северная Каролина, имеют двойной удар”, - сказал Пьекуч.

Города, включая Норфолк, Балтимор и Чарльстон, уже испытывают темпы приливного наводнения, также известного как “наводнение солнечного дня”, которое, как ожидалось, не произойдет в течение десятилетий. Но исследования показывают, что некоторые города имеют гораздо больше поводов для беспокойства, чем приливные наводнения в ясный день. При наихудшем сценарии изменения климата города в низменных прибрежных районах могут быть полностью погружены под воду.

Новый Орлеан, например, лежит на глубине до 15 футов ниже уровня моря. Исследование 2016 года НАСА показало, что некоторые части города на самом деле тонут со скоростью два дюйма в год, что означает, что Новый Орлеан рискует оказаться под водой к концу века очень высок. Атлантик-Сити, Чарльстон, Бостон и Нью-Йорк также рискуют оказаться по крайней мере частично затопленными к 2100 году.

Доклад Союза обеспокоенных ученых показал, что Майами является еще одним городом, который находится под серьезной угрозой, с 12 000 домов в Майами-Бич в опасности хронического наводнения в течение следующих трех десятилетий. "Майами, каким мы его знаем сегодня, – практически нет сценария, при котором вы можете представить его существование в конце века”, - сказал Business Insider экологический автор Джефф Гуделл .

Авторы специального доклада 2018 года из МГЭИК заявили, что хорошей новостью является то, что некоторые из действий, которые срочно необходимы для ограничения глобального потепления, уже осуществляются, но эти действия должны быть ускорены. "Решения, которые мы принимаем сегодня, имеют решающее значение для обеспечения безопасного и устойчивого мира для всех, как сейчас, так и в будущем”,-сказала соавтор Дебра Робертс. "Настоящий доклад предоставляет директивным органам и практическим работникам информацию, необходимую им для принятия решений, направленных на решение проблемы изменения климата, с учетом местных условий и потребностей людей. Следующие несколько лет, наверное, самые важные в нашей истории.”