Античная тафономия: слоны и амазонки





Перед вами — барельеф, найденный в ходе раскопок античного Эфеса на руинах храма Адриана, сооруженного архитектором Квинтилиусом около 138 года н. э. Он хранится в Эфесском музее турецкого города Сельчук (см. Ephesus Archaeological Museum, а также сайт Following Hadrian). Этот барельеф, как и три других, также выставленных в Сельчуке, по-видимому был перенесен в храм в IV веке н. э. из другого здания. Считается, что барельеф иллюстрирует легенду, популярную в античности: войско Диониса, вернувшееся из Индии, преследует воинственных амазонок, в тщетных поисках спасения бегущих из Эфеса на соседний остров Самос, отделенный от материка узким проливом (см. «Деяния Диониса», или Dionysiaca).

Барельеф заметно пострадал от времени, однако на нем хорошо различимы девять фигур. В левой части барельефа изображены амазонки, бегущие от войска Диониса. Первая фигура (1) — возможно, жрица в храме Артемиды или Геры, где пытались укрыться воительницы, либо амазонка, ищущая защиты у божества. Далее следуют три испуганные женские фигуры (2–4), причем в бегущую последней уже впилась зубами пришедшая с Дионисом пантера (5). За амазонками гонится размахивающий тирсом Дионис (6), потом — приземистый Сатир (7), следом — Пан (8), также с тирсом, потом фигура на слоне (9), а завершает шествие танцующая менада (10).

Внимательный взгляд зоолога привлекает фигура на слоне. Хотя всадник сохранился плохо, слон различим достаточно хорошо, чтобы можно было идентифицировать его именно как индийского, а не африканского слона.

Воин на слоне в составе армии Диониса. Деталь барельефа из храма Адриана в Эфесе. Фото © Павел Квартальнов, Эфесский музей, Сельчук, Турция

Слон при этом настолько маленького роста, что ноги ратника чуть не касаются земли. Изображение карликового слона поневоле будоражит воображение, если вспомнить, что хоботные таких размеров известны с нескольких островов Средиземного моря. Как это ни парадоксально звучит, слоны и их ближайшие родственники несколько тысячелетий назад обитали не только на таких относительно крупных островах, как Кипр и Сицилия, но даже на Мальте. Карликовые слоны известны также с островов архипелагов Додеканес и Киклады. Точное число видов островных хоботных Средиземноморского бассейна неизвестно: возможно, их было не менее полутора десятков. Ни один из них не дожил до наших дней. Некоторые из этих островитян считаются родственниками слона Palaeoloxodon antiquus, другие — потомками южного мамонта (Mammuthus meridionalis).

Карликовые хоботные — яркий пример известного правила, гласящего, что, попадая на острова, мелкие животные нередко становятся крупнее своих материковых предков, а крупные животные, наоборот, уменьшаются в размерах. Помимо островов Средиземного моря хоботные, чей рост в холке был сравним с высотой человека, жили в плиоцене на островах Чаннел у побережья Калифорнии (карликовый мамонт, Mammuthus exilis), на некоторых Зондских островах (несколько видов рода Stegodon), а также на острове Врангеля и на островах Прибылова (местные расы шерстистого мамонта, Mammuthus primigenius).

Мамонты и белый медведь на острове Врангеля. Рисунок с сайта vokrugsveta.ru

Причины вымирания этих животных, по-видимому, климатические и геологические, хотя не исключено, что некоторые виды вымерли и при участии человека. Удивительно, что эти звери дольше всего продержались у самых северных пределов, куда забирались не только хоботные, но и другие наземные млекопитающие, не способные к дальним путешествиям по льду или по воде. Мамонты острова Врангеля, как считается, исчезли окончательно только к середине третьего тысячелетия до нашей эры, возможно дожив до времени возникновения письменности в Древнем Египте. Карликовые хоботные с островов Средиземного моря, по современным оценкам, исчезли не менее 8 тысяч лет назад. Если люди и встречались с этими животными, ко времени античности они были совершенно забыты.

Находки черепов этих слонов могли оказать влияние на формирование античных мифов: австрийский палеонтолог Отенио Абель (Othenio Abel) заметил ещё в начале XX века, что черепа этих существ, вымерших более 10 тысяч лет назад, похожи на древние изображения циклопов. Не исключено, что, обнаружив в древности огромный череп с крупным носовым отверстием (принятым за непарную глазницу), греки и придумали легенду о злобных великанах-людоедах.

И всё-таки, в легенде о трагической битве амазонок с Дионисом карликовые слоны роли не играли. Небольшие размеры слона, по-видимому, обусловлены исключительно композицией барельефа. Не уменьшив слона, скульптор не мог бы изобразить его всадника. Боевые слоны пришли в легенду из повседневной жизни: они стали известны в античности в IV веке до н.э., после триумфального завоевательного похода Александра Македонского в Индию. Вскоре индийские слоны, а реже и их африканские собратья, стали появляться в армиях античных правителей, причем греки модифицировали боевое вооружение слонов. Как считает современная исследовательница Андриенна Майор (Adrienne Mayor), близкое знакомство со слонами еще в античности позволило достаточно точно идентифицировать новые находки ископаемых хоботных.

Изображение боевого слона на этрусском блюде, созданном на рубеже IV и III вв. до н. э. Коллекция Национального музея вилла Джулия (Muzeo Nazionale Etrusco) в Риме. Фото © Carole Raddato с сайта flickr.com

Майор обратила внимание, что на греческом острове Самос, расположенном в непосредственной близости от Эфеса и отделенном от материка узким проливом, известны мощные отложения с останками животных миоценовой фауны. Там обнаружены кости таких крупных млекопитающих, как носороги нескольких видов, жирафовые и хоботные. Первоначально эти останки считались принадлежащими фантастическим существам, которых называли неадами (Neades). Согласно легендам, собранным античным географом Евфорионом (примерно II в. до н. э.), эти животные, поселившись на острове, привели к его опустошению: жители погибли или бежали от тварей, чьи пронзительные крики были столь громкими, что вызывали землетрясения. Массивные кости, приписываемые неадам, уже в те времена собирали и выставляли на обозрение широкой публики, в том числе при храмах и других святилищах.

Реконструкция мастодонта Choerolophodon pentelici — одного из видов хоботных, найденных на Самосе. Изображение с сайта vaaju.com

В позднейшие времена легенда изменилась. Останки хоботных (определенные, возможно, по зубам, в том числе по фрагментам бивней) стали считать принадлежавшими боевым слонам, а многочисленные кости гиппарионов — останками верховых лошадей. Среди прочих костей находили и те, которые считали останками погибших воинов. Амазонки считались первоклассными наездницами, так что мысль о битве с их участием естественно пришла в головы, тем более что могилы амазонок издавна показывали в окрестностях Эфеса, по легендам — центрального города их царства. Кстати, и земля поблизости от одного из местонахождений оказалась окрашенной в красный цвет, будто пропитанная неисчислимыми потоками крови. Пытаясь объяснить массовое скопление костных останков, а также появление слонов на берегах Средиземного моря, местные жители и создали историю о смертельной битве амазонок с Дионисом, подобно Александру Македонскому, приведшему слонов из Индии.

Интересно, что римский император Адриан (76–138), которому посвящен храм в Эфесе, известен своим интересом к естественнонаучным редкостям. Он совершил путешествие в Трою, где осматривал массивные кости, найденные в окрестностях города. Считая их останками героя Аякса, Адриан поместил кости в святилище. Также он интересовался палеонтологическими объектами в Египте, куда, как считает Майор, мог плыть мимо Самоса. Достоверных свидетельств пребывания императора на острове не сохранилось, но нахождения костей были в его времена достаточно известны, чтобы заинтересовать венценосного путешественника, а один из небольших ручьев на острове до сих пор носит название Адрианос, что косвенно может свидетельствовать о визите императора на его берега. Доподлинно же известно, что храм Геры в Иреоне на Самосе (см. Герейон) посещал другой римский император, интересовавшийся ископаемыми костями, — Тиберий (42 г. до н. э. — 37 г. н. э.). При раскопках этого храма в наши дни в его алтарной части обнаружена хранившаяся там бедренная кость ископаемого носорога.

Как бы то ни было, барельеф из Эфеса — это отражение одной из ранних попыток реконструкции исторических событий по костным останкам животных, погибших в давние времена, еще примитивная тафономия. Попытка наивная, но именно из таких попыток постепенно родилась современная палеонтология.

Фото © Павел Квартальнов, Эфесский музей, Сельчук, Турция.

Павел Квартальнов