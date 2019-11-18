На Марсе зафиксированы таинственные колебания содержания кислорода

Впервые в истории освоения космоса ученые измерили сезонные изменения газов, которые заполняют воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.В результате они заметили нечто озадачивающее: кислород, газ, который многие земные существа используют для дыхания, ведет себя таким образом, что до сих пор ученые не могут объяснить с помощью каких-либо известных химических процессов.Видео ниже показывает и объясняет странные колебания кислорода на Марсе.