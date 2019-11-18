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На Марсе зафиксированы таинственные колебания содержания кислорода
Впервые в истории освоения космоса ученые измерили сезонные изменения газов, которые заполняют воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.
В результате они заметили нечто озадачивающее: кислород, газ, который многие земные существа используют для дыхания, ведет себя таким образом, что до сих пор ученые не могут объяснить с помощью каких-либо известных химических процессов.
Видео ниже показывает и объясняет странные колебания кислорода на Марсе.
18 ноябрь 2019 /
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