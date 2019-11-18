Астрономы считают что таинственную планету Х уже обнаружили

Новое исследование выявило, что транзитный экзопланетный обзорный спутник NASA (TESS) способен обнаружить таинственную "девятую планету" и, возможно, даже уже заметил ее, ученым просто нужно "просеять" полученные данные, что бы ее выявить.В случае Планеты Девять обнаружить ее прохождение было бы невозможно, потому что она не проходила бы между Тесс и солнцем. И однократная экспозиция не выявила бы такой слабый объект, как Планета Девять.Однако то, как Тесс смотрит на участки неба в течение длительного времени, может быть объединено с астрономическим методом, называемым цифровым отслеживанием.Если вы сложите эти изображения, слабые объекты могут стать намного ярче, обнаруживая объекты, которые в противном случае были бы скрыты.