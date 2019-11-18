Почему уничтожить астероиды сложнее, чем мы думаем?

Несмотря на то, что многие люди по-настоящему боятся падения на нашу планету гигантского астероида, который уничтожит нас как динозавров 65 миллионов лет назад, вероятность гибели цивилизации от удара о Землю другого небесного тела крайне мала. Если говорить совсем точно, то согласно подсчетом американских специалистов равяется 1 к 280 000. Но даже такие цифры не делают подобный вариант развития событий невозможным, поэтому знание о том, как отразить подобную угрозу явно никому не помешают. Так, согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Icarus, сильный удар по астероиду может сломать, но не разрушить его. Значит ли это, что падение астероида невозможно остановить? Давайте разбираться.Наверняка многие из вас помнят фильм Армагеддон, главную роль в котором исполнил Брюс Уиллис. Согласно сюжету, к Земле приближался огромный астероид, поэтому была собрана отважная команда, которой предстояло спасти человечество от гибели. В результате герои отправились прямиком на астероид и взорвали его. Фильм, традиционно, закончился хорошо, но возможно ли подобное развитие событий на самом деле? Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что человечеству, возможно, придется придумать еще более невероятный способ уничтожения астероида, так как сделать это очень сложно.В ходе исследования ученые использовали последние данные о процессах разрушения горных пород, а также улучшенный компьютерный код для моделирования того, что происходит, если ударить астероид чем-то очень большим. Исследователи хотели понять сколько энергии нужно, чтобы на самом деле уничтожить астероид, разбив его на куски. Оказывается, ответ на этот вопрос заключается в том, что астероиды намного крепче, чем мы привыкли думать, и для их полного разрушения потребуется огромное количество энергии.Двухступенчатый процессМоделирование, проведенное специалистами, позволило изучить последствия столкновения с астероидом с помощью «гибридного» подхода, который фокусируется на двух разных этапах удара с использованием двух разных типов компьютерного кода. Исследователи обнаружили, что во время как первой, так и второй фазы столкновения при ударе астероид не разобьется. Вместо этого первоначальное воздействие приводит к возникновению миллионов внутренних трещин, а области, наиболее близкие к удару, фактически будут течь как песок, позволяя образоваться кратеру. Но эти трещины не разрушат астероид.Полученные результаты значительно отличаются от предыдущих исследований в начале 2000-х годов, в которых ученые имитировали идентичное столкновение. В последнем исследовании более крупное тело было полностью уничтожено. В ряде предыдущих работ по мнению специалистов, не были учтены мелкомасштабные процессы, которые происходят на астероиде во время первоначального столкновения. Авторы утверждают, что поскольку трещины распространяются по астероиду с ограниченной скоростью, они не смогут разрушить астероид так легко, как считалось ранее.Больше, чем просто магия киноВ работе также есть приложения для будущих миссий по добыче материала из астероидов. Дело в том, что материал, отколовшийся во время столкновения, в конечном итоге будет разбросан по поверхности астероида — а это потенциально открывает внутренние богатства небесного объекта для более легкого к ним доступа. Хотя новое исследование показывает, что взрыв в голливудском стиле не спасет Землю от астероида, у ученых есть все необходимые данные, чтобы ответить на сложный вопрос о том, как уничтожить огромный астероид, на случай, если он все-таки к нам приблизится.