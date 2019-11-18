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Интернет-спутники Илона Маска выглядят как инопланетное вторжение

Интернет-спутники Илона Маска выглядят как инопланетное вторжение


Вереница спутников Starlink, запущенных SpaceX в понедельник, 11 ноября, выстроилась в ночном небе словно уходящий поезд. «Я увидел их ночью 12 ноября совершенно случайно, когда настраивал свою камеру, чтобы сфотографировать восход Луны в Бокс-Каньоне. Они были похожи на пролетающие самолеты или звездный состав», — сообщил Пол Джонсон из Мекки, штат Калифорния.
«Я насчитал 49 из 60. Они были хорошо видны, несмотря на лунный свет и огни Лос-Анджелеса. Я оцениваю их яркость от +3 до +4. Для сравнения: яркая «звезда» на фотографии — Юпитер», — говорит Янг, который тоже наблюдал спутники с окраины Лос-Анджелеса.
Интернет-спутники Илона Маска выглядят как инопланетное вторжение

Эван Цукер записал видео из Сан-Диего: «Я очень внимательно посмотрел на звезды в своем видео, и считаю, что спутники примерно такие же яркие, как Рас Альхаге, то есть имеют вторую величину».

И Цукер, и Янг использовали интернет-сервис, чтобы узнать время наблюдения по их местоположению. В предстоящие ночи спутники поднимутся на свои рабочие орбиты на 500+ км над Землей и исчезнут из поля зрения. Хотя даже на такой высоте они были видны невооруженным глазом (+4) и через телескопы (+7) после запуска первой партии в мае.
В конечном счете SpaceX планирует окружить Землю группировкой из 30–40 тысяч спутников Starlink для обеспечения глобального доступа в интернет. Астрономы жк обеспокоены тем, что искусственные звезды будут мешать наблюдениям.
18 ноябрь 2019 /
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