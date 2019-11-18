Где сейчас "Вояджеры"?

Космический аппарат «Вояджер-2» был запущен НАСА в 1977 году в рамках программы «Вояджер» по исследованию дальних планет Солнечной системы, и в этом году исполняется 42 года с момента его запуска.За время работы зонд достиг нескольких планет, среди которых Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Год назад, 5 ноября 2018 года, «Вояджер-2» покинул гелиосферу и после пересечения внешних границ Солнечной системы вошел в межзвездное пространство, откуда продолжает передавать данные.Золотая пластинка «Вояджера»Новые отчеты, опубликованные в Nature Astronomy, показали, что «Вояджер-2» обнаружил неожиданные различия в плотности плазмы — газа, состоящего из ионов и свободных электронов. Согласно исследованиям, плазма в межзвездном пространстве плотнее и холоднее, чем в гелиосфере. По словам ученых, различия в плазме показывают четкую границу между гелиосферой и межзвездным пространством.«В историческом смысле прежние представления о том, что солнечный ветер будет постепенно исчезать по мере продвижения в межзвездное пространство, просто неверна. Мы увидели, что там есть четкая граница. Просто удивительно, как жидкости, включая плазму, образуют границы», — сказал Дон Гурнетт, один из авторов исследования из Университета Айовы.По оценкам ученых, межзвездное пространство начинается на расстоянии 11–14 миллиардов километров, а «Вояджер-2» — примерно в 18,3 миллиарда километров от Земли. Его предшественник «Вояджер-1» в настоящее время находится немного дальше, в 22,1 миллиарда километров. Эти данные можно увидеть в режиме реального времени на сайте НАСА.Эд Стоун, который работает научным сотрудником проекта «Вояджер» с 1975 года, отметил, что изменения температуры аппарата предоставляют качественные данные о размерах гелиосферы: «До сих пор у нас не было количественного представления о том, насколько велик этот пузырь, который Солнце создает вокруг себя своим сверхзвуковым солнечным ветром, состоящим из ионизированной плазмы, которая исходит от Солнца во всех направлениях. И мы не знали, что космический корабль способен продержаться так долго, чтобы достичь края пузыря, покинуть его и войти в близлежащее межзвездное пространство».Примечательно, что «Вояджер-1» и «Вояджер-2» предоставили разные данные. Когда первый зонд совершил переход в межзвездное пространство, ученые полагают, что он пролетел через гелиосферу по менее перпендикулярной траектории. Билл Курт, один из авторов исследования из Университета Айовы, предположил, что это означает симметричность гелиосферы: «Это говорит о том, что эти две точки на поверхности почти на одном расстоянии»