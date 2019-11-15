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Ученые рассказали о распространенности внебрачного секса в средневековой Европе

Ученые рассказали о распространенности внебрачного секса в средневековой Европе


Ученые выяснили, насколько распространены были внебрачные сексуальные связи в Европе в последние 500 лет. Информация об этом опубликована в журнале Current Biology.
В Лёвенском католическом университете в Бельгии использовали современные методики генетических тестов, чтобы выяснить частоту рождения внебрачных детей в Западной Европе Средневековья.
Исследование основано на сравнении Y-хромосом у 513 пар современных взрослых мужчин. В генеалогии каждой пары был общий предок по отцовской линии. Если у мужчин в паре обнаруживались различия в Y-хромосомах, ученые фиксировали факт внебрачного отцовства.
По результатам исследования, распространенность внебрачных связей зависела от социально-экономического кластера, к которому принадлежали люди.
Наименьший показатель (0,5%) отмечен для землевладельцев среднего и высшего класса, а наивысший (6%) – для деклассированных элементов, проживавших в крупных городах.
15 ноябрь 2019 /
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