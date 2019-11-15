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В теле человека нашли ранее неизвестный вирус, поражающий бактерии

В теле человека нашли ранее неизвестный вирус, поражающий бактерии


Человеческий организм кишит бесчисленными грибками, бактериями и вирусами. Бактериофаги — одна из самых больших и неизвестных групп в этой экосистеме. Интерес к ним быстро вырос в свете исследований, проведенных в Австрии, которые показали преобладание генов устойчивости к антибиотикам у бактерий.
Бактериофаги, по словам исследователей, представляют собой «вирусную темную материю» в организме человека: лишь несколько научных групп по всему миру исследуют эти организмы. Это обусловлено не только недостатком знаний о структуре и образе жизни бактериофагов, но и крайне малым количеством надежных и точных методов их выявления и анализа.
В своей новой работе группа ученых из Университета медицинских наук им. Карла Ландштейнера выделила 43 бактериофага из образцов жидкостей 111 людей. Одного из них, по словам ученых, вывели впервые в истории. Новый бактериофаг относится к семейству Tunavirinae и встречается довольно часто — примерно в каждом седьмом образце крови. Для получения данных об этих вирусах ученые модифицировали существующий метод анализа и повысили точность распознавания бактериофагов.
Исследователи специально искали бактериофаги, которые атакуют кишечную палочку. Но найти их так и не смогли. А это было бы очень важно и полезно для медицины, ведь бактериофаги могут передавать от одной бактерии к другой гены устойчивости к антибиотикам.
Также в рамках работы ученые изучили, как реагируют выделенные ими бактериофаги на дезинфицирующие средства, используемые в больницах. Оказалось, большая часть таких веществ не способна надежно уничтожить фаги.
Проведенная работа поможет разработать методы борьбы с бактериофагами и устойчивыми к антибиотикам бактериями. Новые данные, по словам авторов работы, приближают их к пониманию механизмов развития множественной лекарственной устойчивости и роли бактериофагов в их активации.
15 ноябрь 2019 /
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