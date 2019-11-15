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В Китае выявлены два случая заражения легочной чумой

В Китае выявлены два случая заражения легочной чумой


Жителям Пекина поставили диагноз «легочная чума» — редкий случай очень заразной болезни, которая является смертельной, если ее не лечить.
В минувший вторник два обывателя проходили лечение в центральной больнице Пекина — столицы Китая, где проживает более 21 миллиона человек. Врачи диагностировали у них признаки заражения легочной чумой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), она может привести к летальному исходу через 24−72 часа после внедрения в тело и является «самой опасной формой чумы», перед которой блекнет даже бубонная чума.
Пациенты прибыли в клинику из северо-западной провинции Внутренняя Монголия. Об этом заявили представители района, добавив, что «были приняты соответствующие меры профилактики и контроля». Правительство Пекина не ответило на призыв к комментариям, но ВОЗ подтвердила, что китайские власти уведомили их о случаях выявления чумы.
«(Китайская) национальная комиссия здравоохранения предпринимает усилия по сдерживанию и лечению выявленных случаев и усилению эпиднадзора», заявляет Фабио Скано, координатор ВОЗ в Китае. Он пояснил, что «риск передачи легочной чумы связан с близкими контактами, и в настоящее время те, с кем контактировали пациенты, проходят тщательную проверку».
По данным веб-сайта ВОЗ, легочная чума очень заразна и может «вызвать серьезные эпидемии путем контакта человека с человеком воздушно-капельным путем». Симптомы включают жар, озноб, рвоту и тошноту. На Weibo, азиатской социальной платформе, похожей на Twitter, китайские цензоры удалили хэштег # Beijing confirms it is treating plague cases, пытаясь снизить уровень общественной паники — но, как обычно, это лишь усугубило ситуацию.
Напомним, что в 2014 году в Китае уже умер один человек, проживающий в северо-западной провинции Ганьсу. Это привело к карантину в 151 человек. А 30 000 человек, живущих в Юмени, (городе, где погиб больной), также не могли покинуть город — полицейские организовали блокпосты по всему периметру. Но смогут ли власти сдержать отток многомиллионного населения Пекина, если эпидемия примет массовый характер?
15 ноябрь 2019 /
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