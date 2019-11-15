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Самостоятельные путешествия, что важно знать

Самостоятельное путешествие - это организованная поездка, без обращения в туристические агентства. В последние годы эти поездки становятся всё более популярными среди наших соотечественников. В таком случае путешественник покупает авиабилеты в одиночку, оформляет визу, при необходимости выбирает отель и организует для себя программу. Многие уверены, что этот способ путешествий намного лучше, чем туры.

В некоторых странах смета самостоятельной поездки может быть намного ниже, чем при помощи турагентства. Это непосредственно связано с тем, что вы контролируете свои расходы в самостоятельной поездке и можете уменьшить их, при необходимости. Многие туристические агентства не предлагают дешевое жилье. А самому можно найти номер за 5 долларов, например. Помимо того, в настоящее время существует огромное количество вариантов размещения, благодаря чему вы можете провести ночь даже у кого-то в квартире.

Вы даже можете ознакомиться с курсами для путешествия на специализированном форуме megasliv.biz. Также можете поучаствовать в дискуссиях здесь.

Однако, если период путешествия составляет всего неделю, разумно будет воспользоваться услугами туристического агентства. Самостоятельно организовать поездку, если вы планируете путешествовать дольше.

В организованной поездке турист всегда должен приспосабливаться к группе. На экскурсии вы должны двигаться с определённой скоростью, ждать отставшего или найти потерянного. В самостоятельной поездке турист сам решает, куда идти, сколько времени где пробыть и какого гида выбрать. Он не вынужден приспосабливаться к пожеланиям группы незнакомцев.

Каждый, кто когда-либо путешествовал сам, подтвердит, что такая поездка принесет ему намного больше позитивных впечатлений, интереснейших открытий.

Свободный путешественник часто покидает зону комфорта, и, как известно многим, развитие личности происходит именно за её пределами. Многие люди любят самостоятельные поездки именно из-за возможности развиваться и узнавать что-то новое.

15 ноябрь 2019 /
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