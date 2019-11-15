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Камеры заднего вида

Парковка – «испытание» для водителя. Она, независимо от опыта, требует предельного сосредоточения. Невнимательность может привести в лучшем случае к ремонту транспорта. Зеркало заднего вида не всегда дает достаточный уровень обзора, чтобы заметить критическое приближение к бордюру, торчащим обломкам трубы и т.д. При езде с попутчиками, иногда прибегают к их корректировке, но это возможно не всегда, обычно водитель ставит машину один.

В помощь новичкам (и не только) производителями товаров для авто была разработана камера заднего вида. Различают 2 типа: штатная камера заднего вида и универсальная модель.

Как выбрать камеру

Эта техника предназначена для улучшения обзора мест, не видных с водительского сиденья, в зеркалах. Камера позволяет избежать неожиданностей за счет визуального контроля происходящего сзади автомобиля.

Для того, чтобы прибор работал исправно, нужно учитывать следующие факторы:

  • Устойчивость к резким погодным изменениям. Рабочий температурный диапазон обычно составляет от -65 до +65 градусов.
  • Защищенность от влажности и пыли. Рекомендуемые к покупке устройства имеют индекс защищенности IP66, IP67 и IP68. Первое число обозначает уровень защиты от пыли и грязи, а второе — от влаги.
  • Обзор должен варьироваться от 120 до 170 градусов. Камеру с большим углом обзора покупать не стоит, так как возникнет эффект «рыбьего глаза».
  • Рекомендуется видеокамера с цветным изображением и возможностью совмещать его с парковочными линиями.
  • Приемлемая съемка в ночное время: света от подсветки номера, фар и противотуманок достаточно для четкого изображения.

Разновидности гаджетов

  • Штатная камера. Выпускается производителем под определенный автомобиль. Камера практически незаметна. Установка производится в плафон подсветки номера или ручку багажника. Максимально удобный угол и высота обзора при установке. К недостаткам относят высокую стоимость и ограниченный выбор.
  • Камеры заднего вида универсальные. Доступны для любого автомобиля, видны окружающим. Монтаж при помощи шурупов либо двустороннего скотча. Возможна установка на бампере, в рамке номерного знака и других местах.

Достоинства универсальной камеры:

  • выдерживает мойку под давлением за счет хорошей герметичности;
  • монтаж на любой автомобиль, не нужно искать камеру под определенную марку;
  • длительный срок эксплуатации.
15 ноябрь 2019 /
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