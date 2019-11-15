Аккумулятор для ноутбука – как выбрать?

Нет ноутбука без батареи. То, что делает это устройство полностью мобильным, это не его малые габариты и лёгкий вес, а именно аккумулятор. Все батареи, как известно, имеют ограниченный срок эксплуатации. Варианты, наиболее актуальные в ноутбуках, основаны на литий-ионной технологии, и их длительность составляет около 500 циклов (2-3 года). Далее они подвергаются естественному процессу старения, и тем самым, их эффективность и ёмкость значительно снижаются. В конечном итоге продолжительность функционирования аккумулятора становится очень низкой, и ноутбук невозможно будет использовать без подключения к сети. Так, лаптоп больше не демонстрирует характеристики мобильности, которые так привлекают пользователей, при покупке.

Главным шагом для восстановления первоначальной функциональности устройства является выбор правильной батареи. Но на какие критерии следует основываться? Вопреки распространённому мнению, для выбора подходящего аккумулятора недостаточно знать марку или модель лаптопа. Наиболее значимыми критериями являются его первоначальное обозначение, напряжение и ёмкость.

Обозначение в аккумуляторе ноутбука, всегда находится на самом корпусе. Чтобы определить этот параметр, выньте батарею из устройства и посмотрите на этикетку. Кроме информации о стране-производителе, есть также уникальный код аккумулятора. В зависимости от производителя и самого устройства, код состоит из различных букв и цифр.

Батареи для лаптопов нельзя использовать взаимозаменяемо - изделие с более низким напряжением не станет функционировать с ноутбуком, для которого необходимо более высокое напряжение. Этот параметр можно проверить очень легко, как и его обозначение - оно также находится на этикетке, в основном, рядом с моделью батареи, и его международным знаком V (напряжение).

Применение приведённых выше советов на практике поможет вам избежать последствий выбора неправильной батареи, как например, возврат, обмен и дополнительные расходы. Если у вас всё ещё есть сомнения, мы рекомендуем вам связаться со специализированной службой в вашем городе или в сети. Профессионалы с готовностью помогут вам с выбором.