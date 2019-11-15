Откуда на луне Сатурна странные темные полосы

Исследователи уверяют, что раскрыли загадку луны Сатурна, ледяная оболочка которой покрыта загадочными темными полосами.Южный полюс Энцелада покрыт гейзерами, извергающими потоки воды. Из-за этого ледяной покров луны расцветили длинные полосы, напоминающие полоски на шкуре тигра. Ученые долгое время пытались узнать, как именно формируются эти образования, и почему ни на одном другом спутнике в Солнечной системе нет ничего похожего.Интерес к Экцеладу проснулся у астрономов к 2005 году, когда Cassini сфотографировал огромные струи пара и ледяного крошева, вырывающиеся из гейзеров на полюсах. С тех пор исследователи обнаружили в пробах органические молекулы и водород, что делает ледяную луну Сатурна одним из самых перспективных мест по поиску внеземной жизни.Сама луна покрыта толстым ледяным покровом, под которым скрывается огромный океан — астрономы уверены, что местами его глубина может превышать 100 километров! По сравнению с этим Марианская впадина (самая глубокая точка которой лишь на 10 994 метра ниже уровня моря) кажется скромной лужицей. Полосы, названные Багдадом, Каиром, Дамаском и Александрией, вытянуты на 130 километров и расположены на расстоянии примерно 35 километров друг от друга — довольно крупные объекты на луне диаметром всего 500 километров. Никто все еще не понял, почему огромные гейзеры наблюдали лишь на одном из полюсов — для ученых это загадка.Когда Энцелад вращается вокруг Сатурна, то попадает под гравитационные приливные силы, которые сжимают и нагревают его. Согласно новому исследованию, проведенному Дугласом Хемингуэем из Научно-исследовательского института Карнеги в Вашингтоне, по мере того, как луна со временем остывала, а часть океанской воды замерзала, новый лед порождал напряжение, которое накапливалось на поверхности — пока наледь не треснула. «Это похоже на замерзание труб в холодный день», поясняет его коллега, который не принимал участия в исследовании.Тонкий полярный лед был наиболее вероятным местом образования трещины, хотя, по-видимому, первая полоса возникла на северном или южном полюсе случайным образом. Но согласно исследованию, как только появился один большой перелом, давление льда уменьшилось, подавив создание другой борозды на противоположном полюсе.Эта первая трещина, простирающаяся до океана, и позволила гейзеру разбрызгивать ледяное крошево по обеим сторонам разлома. Вес его вызвал еще больше напряжения. В своем исследовании астрономы подсчитали, что эти силы должны были выломать дополнительные канавки с обеих сторон, примерно в 35 километрах от первоначальной.Дальнейшие исследования могут поддержать новую теорию, определив, являются ли центральные полосы предшественниками внешних. Но текущая модель неплохо справляется с объяснением расположения трещин и расстояния между ними — так что ученые, судя по всему, на верном пути.