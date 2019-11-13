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Древние марсианские озера по солености сравнили с японским супом мисо

Древние марсианские озера по солености сравнили с японским супом мисо


Уровень соли на Марсе в местах, где предположительно могли быть древние озера, достаточно умеренный для существования живых организмов. К такому выводу пришли японские ученые, которые сравнили соленость этих морей с соленостью национального супа мисо. Об этом сообщила газета Asahi со ссылкой на статью в научном журнале Nature Communications.
Ученые проанализировали данные образцов, которые собрал марсоход NASA Curiosity в кратере Гейла. "Кислотность и соленость были не очень высокими, как у супа мисо. Это означает, что условия на Марсе могли позволить живым существам появляться и выживать", - отметил один из авторов работы, Кейсукэ Фукуси.
Исследователи пришли к выводу, что соленость воды в озерах на Марсе могла быть на уровне не более 30% от морской воды на Земле с нейтральной кислотностью. Марсианская вода могла содержать большое количество магния, кальция и других элементов, которые нужны живым организмам для выживания. Ученые сравнивают ее качество с водой соленых озер в засушливых районах, таких как Монголия.
Наблюдения марсохода Curiosity показали, что в глубокой древности на Марсе существовали вполне земные условия, в том числе и водоемы, потенциально пригодные для зарождения жизни. Кроме того, сегодня на поверхности Марса периодически происходят выбросы метана, которые, однако, пока не смогли подтвердить наблюдения других научных миссий, которые исследуют Красную планету.
Марс относится к земной группе планет Солнечной системы (помимо него и Земли в нее входят также Венера и Меркурий). Красная планета больше других похожа на Землю. В ее атмосфере, пусть и в малом количестве, содержится кислород. Есть на Марсе и вода - в полярных шапках в виде льда. Слишком низкое атмосферное давление не позволяет существовать воде на поверхности в жидком виде.
На этой планете, как и на Земле, есть вулканы. На Марсе наблюдаются извилистые долины и углубления, похожие на русла рек. Такие образования могут быть связаны с водной и ледниковой эрозией и свидетельствовать о том, что несколько миллиардов лет назад на этой планете была более плотная атмосфера и гидросфера.
Отправка на Марс космических аппаратов сопряжена с трудностями: расстояние между Землей и Марсом колеблется от 55 млн км (когда обе планеты находятся по одну сторону от Солнца) до 400 млн км (когда Солнце находится между ними). Наиболее удобное время для запуска наступает во время сближения планет. Такие периоды происходят примерно раз в два года и длятся около трех месяцев.
13 ноябрь 2019 /
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