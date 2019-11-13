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Есть ли жизнь на суперземлях? Ответ может лежать в ядрах планет

Есть ли жизнь на суперземлях? Ответ может лежать в ядрах планет


Каменистые планеты размером больше нашей с вами Земли, так называемые суперземли, очень широко распространены в нашей Галактике и считаются наиболее перспективными с точки зрения возможного существования жизни на их поверхностях. Получение более глубоких знаний о структуре недр суперземель позволит точнее предсказывать, могут ли различные планеты генерировать магнитные поля – которые значительно повышают шанс развития жизни на этих планетах.
Получение представления о том, что происходит в недрах планет, расположенных на расстояниях в десятки, сотни и тысячи световых лет от нас, представляется отнюдь не простой задачей. «Мы можем взглянуть на поверхность звезды, чтобы получить сведения о химическом составе вещества планеты, понять, насколько много в ней содержится железа или кремния», - сказал доктор Разван Каракас (Razvan Caracas) минералог из института Ecole Normale Superieure de Lyon, Франция.
Эти сведения представляют большую ценность, поскольку в зависимости от того, имеется ли у планеты твердое ядро, возможно, состоящее из никеля или никеля и железа, и внешнее ядро из жидкого металла, планета может иметь или не иметь магнитное поле. Доктор Каракас возглавляет проект под названием ABISSE, в котором моделируется поведение различных железо-никелевых смесей при экстремально высоких давлениях. Полученные в этих виртуальных экспериментах данные позволят понять условия возникновения достаточно сильных магнитных полей, наличие которых благоприятствует развитию сложных органических молекул.
Доктор Гийом Фике (Guillaume Fiquet), физик-экспериментатор из Национального центра научных исследований Франции, также пытается понять недра суперземель, проводя эксперименты в рамках проекта PLANETDIVE. Он изучает поведение материалов, таких как железо, в недрах суперземель, при экстремально высоких давлениях, достигающих одного терапаскаля – что почти в три раза больше давления в недрах Земли. В результате атомы сдавливаются, и их поведение резко меняется, поэтому выводы, сделанные относительно поведения материала в недрах нашей планеты, могут существенно отличаться в случае суперземель.
Доктор Фике проливает свет на эти свойства, воссоздавая высокие температуры и экстремальные давления – хотя и в очень небольших объемах, в крохотных зернах металла, воздействие на которые осуществляется при помощи мощных лазеров или двух остро заточенных алмазов (ячейка с алмазной наковальней).
Оба ученых подчеркивают большую роль сведений о недрах суперземель, которые могут помочь в будущем выбирать для наблюдений наиболее перспективные с позиций потенциальной обитаемости суперземли.
13 ноябрь 2019 /
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