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В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры

В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры


Национальное аэрокосмическое агентство США приняло предложение Университета Буффало о разработке экспериментального космического аппарата для исследований Венеры. Корабль под проектным названием BREEZE (Bio-Inspired Ray for Extreme Environments and Zonal Exploration, биотехнологический скат для экстремальных сред и зональных исследований), как видно из названия и конструкции, вдохновлен морскими скатами.
По задумке создателей, гибкие крылья позволят BREEZE быстро и устойчиво передвигаться в густой венерианской атмосфере. «Пользуясь подсказками природы, мы стремимся максимально повысить эффективность полета, — говорит один из создателей проекта Джавид Баяндор. — Это даст нам недостижимую на сегодняшний момент степень контроля над космическим аппаратом, подверженным влиянию сильных ветров». Питание корабля обеспечат солнечные батареи: они будут подзаряжаться раз в два-три дня, когда аппарат будет пролетать над освещенной стороной планеты.
Проект BREEZE выполнен специалистами из CRASH Lab — Лаборатории безопасности космических структур и гибридов в Университете Буффало. Концепт «космического ската» создавался в рамках программы NASA Innovative Advances Concepts. Она предусматривает гранты в размере 125 тысяч долларов на разработку космических технологий, которые обладают «глубоким потенциалом», по мнению NASA.
Исследование Венеры — непростая задача. Атмосфера этой планеты наиболее плотная во всей Солнечной системе, в 93 раза плотнее, чем земная, а давление на поверхности Венеры эквивалентно давлению на глубине 900 метров в земном водоеме. Из-за непрозрачного слоя серных облаков с высокой отражающей способностью поверхность планеты закрыта от прямой видимости, а из-за парникового эффекта средняя температура ее тропосферы составляет 467 °C — выше, чем на Меркурии.
В последний раз космический аппарат NASA изучал Венеру еще в 2007 году — это был «Мессенджер», который сделал серию из 50 снимков удаляющейся планеты. Последним аппаратом Аэрокосмического агентства, который вошел в ее атмосферу, стала станция «Пионер-Венера-2» в далеком 1978 году, а после миссий советских аппаратов «Вега-1» и «Вега-2» 1984-1986 годов исследования венерианской атмосферы надолго прекратились. Сейчас изучение атмосферы планеты проводит космический зонд «Акацуки», запущенный японским агентством JAXA.
13 ноябрь 2019 /
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