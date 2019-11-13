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Найдены опутывающие Вселенную загадочные связи

Найдены опутывающие Вселенную загадочные связи


Корейские астрономы обнаружили загадочную согласованность в движении и вращении галактик, находящихся на колоссальных расстояниях друг от друга. Этот феномен пока не имеет достоверного объяснения. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи выяснили, что согласованность между вращением и движением галактик наблюдается на расстоянии одного мегапарсека. В новой работе ученые проанализировали данные о галактиках, содержащиеся в базе данных The CALIFA Survey и NASA-Sloan Atlas.
Оказалось, что направление вращения галактики согласуется с усредненным движением галактик в пределах шести мегапарсек (около 20 миллионов световых лет) от нее. Поскольку невозможно, чтобы галактики непосредственно взаимодействовали друг с другом, ученые считают, что возможную связь между ними опосредует крупномасштабная структура Вселенной, то есть вещество, распределенное в космосе на самых больших масштабах.
13 ноябрь 2019 /
Хочу все знать
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