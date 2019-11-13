В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
Российская компания Easar разработала космический аппарат для сжигания мусора на орбите. Сейчас ведется его эскизное проектирование. "Данный КА (космический аппарат) находится на стадии эскизного проекта", - отметили в компании. Как уточняется в патенте, "чтобы солнечное излучение фокусировалось на целевом объекте", на спутник установят одно или несколько трансформируемых зеркал. В настоящий момент рассматривается шесть технических обликов аппарата. После завершения эскизного проектирования "планируется оставить два-три варианта исполнения КА и провести макетные испытания", пояснили в компании. Когда завершатся эксперименты, останется один-два технических решения конечного облика. В компании Easar добавили, что аппарат будет многоразовым и автономным. Еще одной ключевой задачей для него будет "возможность "уничтожать" максимально возможное количество элементов космического мусора в зоне досягаемости". 30 октября Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала соответствующий патент на систему для очистки космического пространства от объектов космического мусора.
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