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В зоне посадки будущего марсохода найден минерал, возможно, хранящий следы жизни

В зоне посадки будущего марсохода найден минерал, возможно, хранящий следы жизни


В будущем году НАСА планирует запустить к Марсу ровер следующего поколения для поисков следов древней жизни. Новое исследование показывает, что зона посадки будущего ровера – кратер под названием Джезеро – содержит отложения гидратированного кремнезема, минерала, который на Земле хорошо сохраняет следы жизни.
«Используя разработанный нами метод, позволяющий обнаружить редкие, с трудом поддающиеся идентификации минеральные фазы в данных, полученных при помощи орбитального космического аппарата, мы нашли два выхода на поверхность гидратированного кремнезема в кратере Джезеро, - сказал Джесси Тарнас (Jesse Tarnas), докторант Браунского университета, США, и главный автор нового исследования. – Мы знаем из наших ранних исследований земного материала, что эта минеральная фаза превосходно сохраняет микроокаменелости и другие следы присутствия жизни, поэтому залежи данного минерала, доступные на поверхности Красной планеты, являются перспективной целью для нового ровера».
НАСА объявило в прошлом году, что новый марсианский ровер под названием Mars 2020 будет отправлен в район кратера Джезеро, на месте которого находилось древнее озеро. Ключевой научной целью в кратере Джезеро является крупное отложение осадочных пород, сформированное в обширной дельте, образовавшейся, в свою очередь, в результате впадения нескольких рек в это озеро. В этой дельте могло быть сконцентрировано большое количество материала, поступающего из бассейнов всех впадающих в озеро рек, до самого водораздела. На Земле дельты рек хорошо сохраняют следы жизни, пояснили авторы.
Для проведения данного исследования Тарнас и его коллеги использовали бортовой инструмент Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM) орбитального аппарата НАСА Mars Reconnaissance Orbiter. Метод, созданный командой для обработки данных, собранных при помощи инструмента CRISM, использует приемы анализа больших объемов данных для выделения слабого спектрального сигнала, указывающего на присутствие залежей кремнезема.
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.
13 ноябрь 2019 /
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