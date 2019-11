Знаменитый объект пояса Койпера Ультима Туле переименован

Надеемся, что вы не успели прикипеть душой к поэтичному названию "2014 MU69", потому что теперь самый далекий объект, когда-либо наблюдаемый человечеством in situ (то есть, при помощи аппарата, находящегося непосредственно в области местонахождения объекта), получил новое имя.Это 34-километровое тело, посещенное космическим аппаратом НАСА New Horizons («Новые горизонты») 1 января, теперь официально известно как Аррокот, имя, означающее «небо» в поухатанском/алгонкинском языке, сообщили члены научной команды миссии вчера, 12 ноября.«Имя Аррокот отражает стремление понять устройство неба, наблюдать звезды и иные миры Вселенной, - сказал руководитель проекта New Horizons Алан Штерн из Юго-Западного исследовательского института, США. – Это желание получать новые знания является основой концепции миссии New Horizons, и теперь мы имеем честь объединиться с народом поухатанов (индейское племя, представители которого проживают в основном на территории штата Вирджиния, США) и жителями штата Мэриленд в праздновании этого открытия».Исторический пролет аппарата НАСА мимо Плутона, состоявшийся в июле 2015 г., являлся основной целью миссии New Horizons. Пролет мимо Аррокота был осуществлен в рамках расширенной миссии, и в это время зонд New Horizons находился на расстоянии примерно 6,4 миллиарда километров от Земли.Аррокот, который ранее научная команда миссии New Horizons окрестила "Ultima Thule", является одним из множества ледяных тел, находящихся в поясе Койпера, «третьей зоне» Солнечной системы, находящейся за пределами орбиты Нептуна. Небольшие объекты пояса Койпера, такие как Аррокот, являются своего рода «капсулами времени», оставаясь неизменными на протяжении более чем 4 миллиардов лет, говорят ученые. (Напротив, в случае Плутона миссия New Horizons выявила следы относительно недавней геологической активности.)