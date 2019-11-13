В небе над американским штатом Миссури наблюдали яркий огненный шар

Метеорный поток Северные Тауриды в ночь на понедельник, 11 ноября, достиг своего пика. Это второй звездопад в сезоне, вызванный обломками, оставленными кометой Энке, первым из которых являются Южные Тауриды с пиком в октябре, сообщает AccuWeather.Американское метеорное общество (AMS) сообщило, что получило более 90 сообщений о ярком огненном шаре, который видели в небе над штатом Миссури в понедельник примерно в 20:52 по местному времени.Камера видеонаблюдения EarthCam запечатлела яркую вспышку над аркой «Врата на запад» в Сент-Луисе. Многие очевидцы также отмечают, что слышали громкий гул в дополнение к вспышке света.Сообщения о метеоре также поступали из таких штатов, как Иллинойс, Висконсин, Индиана, Оклахома, Небраска, Невада, Канзас и Миннесота. Всего поступило около 120 сообщений от людей, которые видели огненный шар.Огненный шар — еще один термин для очень яркого метеора.Северные Тауриды — это небольшой метеорный поток, приносящий около пяти метеоров в час. Тем не менее, некоторые из метеоров могут быть впечатляющими.В ночь с 16 на 17 ноября произойдет пик метеорного потока Леонид, который приносит обычно около 15 метеоров в час.