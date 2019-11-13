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Меркурий прошел по Солнцу: явление, которое не повторится до 2032 года

Меркурий прошел по Солнцу: явление, которое не повторится до 2032 года


В понедельник, 11 ноября, Меркурий прошел на фоне солнечного диска, и наблюдатели по всему миру имели возможность стать свидетелями редкого небесного события, которое не повторится до 2032 года.

С земной перспективы транзит Меркурия занял около 5,5 часа и начался в 15:35 по московскому времени. Наблюдатели в России, Европе, Северной и Южной Америке и Африке могли видеть хотя бы часть явления, но только с помощью телескопов или биноклей большой мощности, оснащенных защитными солнечными фильтрами. Из северных широт, где дни уже достаточно коротки, было доступно только начало представления — так, в Москве в 16:32 Солнце уже спряталось за горизонтом.
В то время как наблюдатели на Земле обменивались в интернете своими фото и видео, астрономы делились своим взглядом на происходящее с помощью телескопов, направленных на Солнце. Технические специалисты из Обсерватории солнечной динамики НАСА размещали практически в реальном времени изображения и видео прохождения Меркурия в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра.
Меркурий и Венера — единственные планеты, которые могут проходить на фоне Солнца, если смотреть с Земли, потому что это единственные планеты, орбиты которых находятся между Солнцем и орбитой Земли. Венера последний раз проходила перед Солнцем 6 июня 2012 года, а следующий транзит Венеры состоится не раньше 11 декабря 2117 года. Транзиты имеют место, когда нижнее соединение Земли и одной из этих двух планет (выстраивание в порядке Земля — планета — Солнце) происходит вблизи линии, по которой пересекаются их орбиты, то есть вблизи либо восходящих, либо нисходящих узлов орбит Венеры или Меркурия. В случае Меркурия это происходит в мае или ноябре. Транзиты Венеры бывают в июне и декабре.
При видимом диаметре 10 угловых секунд ширина Меркурия 11 ноября составляла около 0,5 % ширины Солнца. С точки зрения площадей крошечная планета покрывала всего 0,003 % солнечного диска. Чтобы увидеть маленькое пятнышко на Солнце, наблюдателям пришлось использовать увеличительное оборудование со специальными солнечными фильтрами.
Меркурий прошел по Солнцу: явление, которое не повторится до 2032 года

Хотя транзит Меркурия не был виден во всем мире, например, в Азии, Австралии и Аляске, где на тот момент была ночь, любой, у кого есть подключение к интернету, мог следить за событием в прямом эфире.
Не только наблюдатели использовали редкий шанс увидеть транзит Меркурия, ученые также воспользовались этой возможностью, чтобы узнать больше о самой внутренней планете Солнечной системы — особенно о ее тонкой атмосфере. Когда Меркурий проходит перед Солнцем, ученые могут наблюдать за изменениями солнечного света, который проходит через его незначительную атмосферу, что позволяет изучать ее элементный состав.
Транзиты Меркурия в среднем происходят 13 раз за столетие. Последний был 9 мая 2016 года, а следующий ожидается 13 ноября 2032 года.
13 ноябрь 2019 /
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