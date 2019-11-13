» » Новые данные по скорости расширения Вселенной не смогли уладить противоречия между учеными

Новые данные по скорости расширения Вселенной не смогли уладить противоречия между учеными

Новые данные по скорости расширения Вселенной не смогли уладить противоречия между учеными


Наблюдения за гамма-излучением далеких галактик при помощи космического телескопа NASA Fermi помогли уточнить скорость расширения Вселенной. Эти оценки углубили противоречия между двумя другими типами замеров этого параметра, пишут ученые в Astrophysical Journal.
"Наша методика позволила провести независимые замеры одного из самых важных параметров Вселенной. Пока мы не можем однозначно ответить на вопрос о том, как именно расширяется Вселенная. Это, однако, станет возможным после завершения постройки и запуска телескопа CTA (международный проект постройки огромного массива наземных телескопов очень широкого диапазона, - прим. ТАСС)", - заявил один из авторов работы, Марко Ахелло - космолог из Университета Клемсона (США).
В конце прошлого столетия ученые, наблюдая за сверхновыми первого типа, обнаружили, что Вселенная не просто растет, а делает это все быстрее и быстрее. Причиной ускоренного расширения ее границ, как сегодня считают исследователи, служит так называемая темная энергия, загадочная субстанция, природа которой остается одной из главных загадок космологии и физики.
Три года назад в космологии возник новый кризис, который был связан с этим важнейшим свойством мироздания. Дело в том, что почти одновременно были опубликованы замеры скорости расширения Вселенной, полученные в рамках наблюдений за отголосками Большого взрыва и за переменными звездами-цефеидами в Млечном Пути и вспышками сверхновых в соседних галактиках.
Эти значения сильно разошлись. Второй тип наблюдений показал, что две галактики, расстояние между которыми составляло примерно 3 млн световых лет, должны разлетаться со скоростью около 73 км в секунду. Подобная цифра на 9% выше, чем показывают данные наблюдений за эхом Большого взрыва - 69 км в секунду.
Подобные расхождения породили массу споров вокруг того, насколько реальны эти расхождения и какие процессы могли их породить, если они возникли не из-за погрешностей в работе телескопов, ошибок при обработке данных или их неполноты. В частности, теоретики предполагают, что эта аномалия говорит или о том, что в первые эпохи жизни Вселенной было еще одно неизвестное вещество, или же о том, что темная материя нестабильна по своей природе.
Растущие тайны Вселенной
Несовпадающие результаты замеров, как отмечает Ахелло и его коллеги, заставили астрономов искать другие методики, которые позволили бы вычислить скорость расширения Вселенной иначе. Американские космологи нашли подобную альтернативу, анализируя данные орбитального телескопа Fermi. Он собирал собирал эту информацию, наблюдая за так называемыми блазарами - один из подтипов сверхмассивных черных дыр в центрах далеких галактик, которые окружены гигантским облаком из раскаленного газа. Они постепенно поглощают этот газ и частично выбрасывают его в виде узких пучков плазмы. В случае с блазарами один из этих выбросов направлен в сторону Земли, из-за чего он кажется нам особенно ярким и компактным.
Подобные объекты, как заметили авторы статьи, вырабатывают огромное число гамма-квантов. Их энергия настолько высока, что они начинают взаимодействовать с внегалактическим фоновым излучением, остатками света первых звезд Вселенной, следы которого сохранились в пустоте между галактиками.
"Гамма-фотоны, которые путешествуют к нам от далеких галактик, взаимодействуют с другими частицами на пути к Земле. То, как часто происходят эти взаимодействия, зависит от дистанции между их источником и нашей планетой, а это расстояние, в свою очередь, зависит от темпов расширения Вселенной. Мы воспользовались этой взаимосвязью", - объясняет Ахелло.
Руководствуясь этой идеей, ученые проследили за семью сотнями блазаров и проанализировали то, как сильно гасло гамма-излучение, которое они вырабатывают. Эти наблюдения указали на то, что Вселенная расширяется со скоростью в 66,6 км в секунду, что ближе к значениям, которые были получены в рамках наблюдений за микроволновым эхо Большого взрыва.
С другой стороны, ученые подчеркивают, что пока точность этих замеров относительно невысока - на текущий момент уровень погрешности превышает 5%, что в разы больше, чем у наблюдений за вспышками сверхновых и цефеидами. Это одновременно не позволяет примирить результаты противоречащих друг другу замеров или же заявить, что один из них был ошибочным. Это, однако, станет возможным в будущем по мере накопления новых данных по свечению блазаров, заключают ученые.
13 ноябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ученые уточнили скорость расширения Вселенной
Хочу все знать

Ученые уточнили скорость расширения Вселенной

Вооружившись ультрасовременными технологиями и методами, команда исследователей из Университета Клемсона, США, смогла предложить еще один независимый способ определения одной из наиболее
Новая частица изменяет судьбу Вселенной, считают физики
Хочу все знать

Новая частица изменяет судьбу Вселенной, считают физики

Астрономы всего мира находятся в некотором замешательстве, поскольку полученные ими данные о скорости расширения Вселенной оказываются весьма противоречивыми....
Новое исследование пролило свет на форму Вселенной
Хочу все знать

Новое исследование пролило свет на форму Вселенной

Астрономы проанализировали показатели реликтового излучения и выяснили, что с большой вероятностью наша Вселенная представляет собой замкнутый несимметричный шар....
Аномалия: звезда Мафусаил старше Вселенной
Хочу все знать

Аномалия: звезда Мафусаил старше Вселенной

Американские учёные пытаются точно определить возраст звезды, которая по предварительным расчётам, старше чем сама Вселенная....
Астрономы «омолодили» Вселенную на 2 миллиарда лет
Хочу все знать

Астрономы «омолодили» Вселенную на 2 миллиарда лет

Вселенная расширяется. Скорость этого процесса можно определить и выяснить, как давно Вселенная была очень маленькой, стремящейся к точке. По принятым на сегодня воззрениям,это было примерно 13.7
Где находится центр вселенной
Хочу все знать

Где находится центр вселенной

Вопрос где находится центр Вселенной задают ученым довольно часто, но никто на него к сожалению в данный момент ответить не может. Центр Вселенной - один из самых запутанных аспектов теории Большого
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Шугаринг: плюсы и минусыПреимущества матрасов MatroluxeОсобенности продвижения сайтаПульмонология, лечение в АвстрииКак рождаются самые мощные магниты во ВселеннойУпавший в Коста-Рике метеорит пахнет брюссельской капустойРедчайший метеор: дневные СекстантидыКак заменить реальный срок на ИТР


Свежие Статьи
Очень большой телескоп

Очень большой телескоп

Вымирающие новозеландские крапивники

Вымирающие новозеландские крапивники

Тайник с серебряными шекелями

Тайник с серебряными шекелями

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+