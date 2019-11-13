Роликовые коньки ROLLERBLADE

В мире конькобежного спорта вы можете сравнить ролики Rollerblade с автомобилями марки Ferrari: лёгкие и элегантные, быстрые и маневренные, полностью созданные итальянскими мастерами.

С момента запуска первых роликовых коньков конструкторскому бюро компании удалось запатентовать свыше сотни различных инноваций, выпустив первые модели для женщин, и чуть позже - детские коньки, оснащённые системой автоматического торможения ABT. Вот почему Rollerblade можно считать первопроходцев в этой индустрии, полностью изменив взгляды людей на коньки!

Хотя данная итальянская компания является бесспорным лидером в производстве роликов для новичков и любителей лёгкой прогулки, в ассортименте моделей присутствуют действительно «серьёзные» коньки для слалома и агрессивного катания на асфальтовых поверхностях.

Характерной особенностью роликовых коньков от ведущих итальянских производителей является продуманная система вентиляции. Надёжный шнур и крепежная система даёт возможность закрепить ногу в нужном положении, что является актуальным для почитателей высоких скоростей. Внутренняя часть данных атрибутов изготовлена из "дышащей" синтетики, благодаря чему можно будет сохранять ноги сухими и поддерживать их естественную температуру. Система AntiShock и наличие дополнительных приводных ремешков предоставляет больший комфорт при езде, распределяя нагрузку по всей ноге.

Ещё одной замечательной особенностью роликовых коньков Rollerblade стоит назвать колёса различных диаметров, придающие дополнительное равновесие роликам. Слегка выступающее переднее колесо защитит пальцы пользователей от травм, при столкновении с препятствиями.

Ассортимент RollerBlade представлен моделями для профессионалов и для любителей - разных возрастных групп. Стоимость данных изделий, несмотря на высокое качество и надёжность, вполне доступная, что не может оставить равнодушным представителей целевой аудитории. Главное - вам нужно обратиться к проверенным поставщикам, предлагающим оригинальную продукцию.