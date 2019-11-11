Опубликована наилучшая карта «обратной» стороны Плутона

Четыре года тому назад аппарат «Новые горизонты» совершил исторический пролет Плутона. Переданные им снимки показали удивительный мир, во многом не похожий на то, что ожидали увидеть астрономы.К сожалению, «Новые горизонты» могли получить детальные изображения лишь одного полушария карликовой планеты. Дело в том, что фаза максимального сближения, во время которой аппаратом был собран основной массив данных, длилась всего несколько часов. В то же время, сутки на Плутоне длятся 6.4 дня. Поэтому, у земного посланца была возможность сделать подробные снимки лишь освещенного на момент пролета полушария тела. Что касается «обратного» полушария, то оно фотографировалось «Новыми горизонтами» на стадии подлета с дистанции нескольких миллионов км. Эти изображения имеют на несколько порядков меньшее разрешение, чем снимки, сделанные в день пролета.Несмотря на это обстоятельство, ученые придумали способ, как увидеть «обратное» полушарие Плутона. Для этого они выбрали лучшие из имеющихся снимков New Horizons и обработали их при помощи нового алгоритма. В результате, им удалось получить мозаику, качество которой в 100 раз превосходит снимки телескопа «Хаббл». Она легла в основу карту, которая была опубликована в недавнем выпуске журнала Icarus.По словам исследователей, «обратное» полушарие одновременно и похоже и не похоже на ту сторону, которой карликовая планета была обращена к «Новым горизонтам» во время пролета. С одной стороны, на ней также имеются обширные области, покрытые характерными зазубренными структурами в форме шипов. Их высота достигает 300 м. По мнению ученых, они образуются в ходе вымерзания метана из атмосферы Плутона.С другой стороны, на обратной стороне Плутона нет ничего похожего на Равнину Спутника —большую область в форме сердца, покрытую азотным льдом. В то же время в противоположной от нее точке карликовой планеты имеется характерный темный регион, состоящий из ряда пересекающихся линий. Возможно, это горные цепи или разломы. Согласно превалирующему мнению, Равнина Спутника образовалась в результате столкновения Плутона с крупным объектом. Разломы в антиподальной точке может являться «отголоском» этого события.Карта обратной стороны Плутона подтверждает, что карликовая планета опоясана характерной темной полосой. Она прерывается лишь в районе Равнины Спутника. Скорее всего, полоса состоит из осевших из атмосферы углеводородных частиц, которые не могут вмерзнуть в лед из-за нагрева Солнцем. Снимки «Новых горизонтов» также позволили идентифицировать крупную 250-километровую ударную структуру. Она получила название кратер Симонелли. Высокое альбедо формации говорит о том, что ее дно покрыто льдом.