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Что мешает людям добраться до Марса?

Что мешает людям добраться до Марса?


В течение десятилетий, с тех пор как люди достигли Луны, следующей целью был Марс. Почему же мы все еще не достигли Красной планеты?
Достижение Красной планеты само по себе будет подвигом, поскольку Марс находится на расстоянии 55–401 миллиона километров от Земли (в зависимости от вращения планет вокруг Солнца). В среднем расстояние между Землей и Марсом составляет 225 миллионов километров.
Полет на Марс с учетом скорости современных космических кораблей займет около 9 месяцев, согласно данным Центра космических полетов Годдарда. Беспилотным космическим кораблям потребуется от 128 до 333 дней.
По словам профессора физики Крейга Паттена из Калифорнийского университета в Сан-Диего, время полета можно сократить путем сжигания большего количества топлива, но это нецелесообразно.
Что мешает людям добраться до Марса?

В настоящее время НАСА разрабатывает пятиступенчатый план доставки астронавтов на Марс, но вероятным результатом будет как минимум трехлетнее путешествие туда и обратно. Осуществить свой план агентство рассчитывает в течение следующих двух десятилетий.
Одной из главных преград является здоровье космонавтов, отправляющихся в долгое путешествие. По словам Дорита Доновеля, директора Института трансляционных исследований космического здоровья, в течение трех лет, пока космонавты будут в пути, любые возникающие проблемы со здоровьем должны будут решаться вдали от Земли, включая даже самые незначительные заболевания.
Что мешает людям добраться до Марса?

Также необходимо учитывать психологические последствия путешествия, во время которого космонавты будут постоянно находиться в ограниченном пространстве. Когда они достигнут планеты, то по-прежнему будут в замкнутой оболочке — скафандрах, так как температура на Марсе способна меняться на десятки градусов в день, а воздух в основном состоит из углекислого газа.
11 ноябрь 2019 /
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